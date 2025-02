Mise à jour inattendue pour le Nvidia Shield, le MIDI 2.0 arrive dans Windows et astuce One UI 7 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 6 février : le Nvidia Shield TV se met à jour pour ses 10 ans, Windows 11 passe au MIDI 2.0 et Samsung change ses options d’écran d’accueil. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Nvidia Shield TV : Une mise à jour majeure pour ses 10 ans

Nvidia a déployé l’Experience 9.2 pour la Shield TV, marquant 10 ans de support continu. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités comme la prise en charge de l’Auro-3D, des améliorations audio, et le contrôle parental en français. Elle corrige également de nombreux bugs, notamment des problèmes de lecture vidéo et audio. Malgré son âge, la Shield TV continue d’évoluer, prouvant sa longévité exceptionnelle dans l’écosystème Android.

Windows 11 modernise le protocole MIDI après 40 ans

Microsoft a annoncé une mise à jour majeure du protocole MIDI dans Windows 11. MIDI 2.0 promet des améliorations significatives en termes de vitesse de transmission, de bande passante et de fidélité du signal. Un nouveau pilote USB MIDI plus rapide est également introduit. Cette mise à jour est rétrocompatible avec MIDI 1.0 et prend en charge les systèmes 64-bit, y compris l’architecture ARM des PC Copilot+. Le déploiement général est prévu dans les prochains mois.

Samsung réduit les options d’écran d’accueil dans One UI 7

La surcouche One UI 7 de Samsung, basée sur Android 15, supprime les dispositions 4×5 et 5×5 de l’écran d’accueil, ne gardant que 4×6 et 5×6. Si ce changement pourrait perturber l’organisation des icônes pour certains utilisateurs, Samsung offre une solution via l’application Good Lock et son module Home Up, permettant de retrouver les dispositions supprimées et d’autres options de personnalisation.