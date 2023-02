Les sites pornos ne seront pas les seuls à devoir vérifier l’identité de leurs visiteurs

Depuis plusieurs mois, le gouvernement prépare un dispositif pour contrôler l'âge des internautes souhaitant accéder à de la pornographie. Si ce projet vise depuis le départ les plateformes spécialisées dans ces contenus, le ministre délégué au numérique a confirmé mercredi 15 février que n'importe quel site hébergeant du porno serait concerné.

Les sites pornographiques ne seront pas les seuls à devoir vérifier l’âge de leurs utilisateurs. Alors que le gouvernement français s’apprête à présenter un dispositif pour empêcher les moins de 18 ans d’accéder à du contenu pornographique, le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications assure que même les réseaux sociaux devraient être concernés.

Interrogé dans une vidéo du média en ligne Kool Mag, publiée mercredi 15 février, le ministre Jean-Noël Barrot affirme que « dès lors qu’il y a des images pornographiques qui sont diffusées sur une plateforme, qu’elle s’appelle Twitter, qu’elle s’appelle Pornhub […], la vérification d’âge à 18 ans s’appliquera ».

Du porno accessible sur Twitter dès 13 ans

Bien que la loi française interdise d’exposer les moins de 18 ans à ces contenus, la moyenne d’âge du premier contact au porno est de 11 ans en France, rappelle le quotidien Le Parisien.

Depuis 2020, une nouvelle loi autorise l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) à poursuivre en justice les sites qui ne contrôlent pas l’âge de leurs visiteurs. Le gouvernement développe donc depuis plusieurs mois un dispositif de vérification de la majorité de l’internaute dès son entrée sur ces plateformes.

Au-delà des sites explicitement identifiés comme pornographiques et nommés régulièrement par le ministre, certains comme Twitter ou Reddit ont des règles de modération plus conciliantes sur ces questions, bloquant seulement le sexe et la nudité aux utilisateurs non inscrits. Or, comme le précise Kool Mag, Twitter est un réseau social autorisé à partir de 13 ans.

Plusieurs questions restent en suspens

La réponse de Jean-Noël Barrot est donc sans équivoque : n’importe quel site qui héberge de la pornographie sera concerné par cet outil. Mais il reste encore plusieurs questions sans réponse.

À partir de quand et à quelle échelle ces sites seront-ils considérés comme hébergeur de pornographie ? De même, est-ce qu’un contenu pornographique posté par un utilisateur sur un forum forcera les administrateurs à vérifier l’identité de tous les visiteurs ?

L’autre question épineuse porte aussi sur le respect de la vie privée des internautes qui choisiront de vérifier leur âge. La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) veille au grain pour s’assurer que les sites visités n’auront pas accès à l’identité des internautes français, et Jean-Noël Barrot promet que cela se fera de manière anonyme. Réponse au mois de mars, date fixée par le ministre pour un premier test du dispositif.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.