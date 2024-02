Oubliez l’USB-C, l’Apple Vision Pro a décidé de se démarquer avec une nouvelle connectique bien à lui

Le Vision Pro réserve des surprises. Apple a gardé tellement de secrets autour de cet appareil qu'il faut s'attendre à un déferlement de nouveaux contenus à la veille de sa commercialisation.

Le casque Vision Pro d’Apple, c’est pour bientôt, et les premiers clients américains vont pouvoir mettre la main dessus dès demain. Pendant ce temps, les premiers tests, surtout venant des États-Unis, commencent à pointer le bout de leur nez.

Apple a joué la carte du mystère à fond avec son Vision Pro. Ils ont verrouillé tout ce qui entourait leur nouveau produit. Résultat ? On est encore là à découvrir des choses à la veille de sa sortie.

Un Lightning à 12 broches

Ray Wong, de chez Inverse, vient de tomber sur une petite pépite : le câble d’alimentation du Vision Pro. Ce n’est pas juste un câble banal. Il se branche à la batterie avec un connecteur qui ressemble fort à la version ultime du Lightning d’Apple.

En fouillant avec un outil d’éjection de carte SIM (oui, le bitoniau qu’on utilise pour sortir le tiroir SIM d’un smartphone), Ray Wong a déniché un petit trou sur la batterie externe argentée, juste à côté du câble. Et, surprise, ce n’est pas du USB-C, mais un Lightning à 12 broches, pas les 8 habituelles.

Alors, est-ce qu’Apple joue au malin ou c’est juste pour embêter tout le monde après que l’UE les a poussés à passer l’iPhone à l’USB-C ? Cela reste assez marrant. Pour rappel, le casque est obligatoirement branché à une batterie Apple. Et, on peut brancher une batterie externe sur le port USB-C de la batterie. Par conséquent, il faut se trimballer avec un tas de batteries pour avoir plus de quelques heures d’autonomie, ce n’est pas l’idéal.

Il est important de noter que la présence d’un port USB-C sur la batterie assure que le casque Vision Pro peut être vendu en Europe sans souci, malgré son adoption d’une connectique inédite. Cette dernière n’est pas censée être utilisée au quotidien.