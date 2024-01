Premiers tests de l’Apple Vision Pro : « aperçu époustouflant sur un futur inachevé »

Plusieurs médias ont pu tester l'Apple Vision Pro aux États-Unis. Si la prouesse immersive et technologique du premier casque de réalité mixte de la pomme semble faire l'unanimité, un certain nombre de limites sont aussi mises en avant. Revue de presse.

Ça y est. Les premiers tests en bonne et due forme de l’Apple Vision Pro ont été publiés aux États-Unis. L’occasion d’avoir une meilleure idée de ce que vaut réellement ce casque de réalité mixte qui promet de révolutionner la bureautique comme le divertissement. Rappelons qu’il sort officiellement le 2 février outre-Atlantique, mais que 200 000 exemplaires ont déjà trouvé preneurs.

Il faut dire que le produit intrigue à plus d’un titre. C’est le premier du genre pour Apple — et ce n’est pas tous les jours que la marque à la pomme se lance dans une nouvelle catégorie de produit. C’est un appareil extrêmement onéreux dont le prix commence à 3 500 dollars. C’est un casque impressionnant à plus d’un titre sur le plan technologique… mais a-t-il vraiment le potentiel de s’immiscer dans le quotidien des utilisateurs et des utilisatrices sur le long terme ?

Autant d’éléments qui sont évidemment abordés par les testeurs. Nous vous proposons une revue de presse pour connaître les principales idées à retenir sur le casque VR.

Incroyablement immersif

Une chose est sûre : l’Apple Vision Pro occupe une place toute particulière dans le cœur des personnes qui l’ont testé. « C’est clairement le nouveau produit qui m’a le plus amusé depuis des années », écrit sans détour Todd Haselton de CNBC. Une belle entrée en matière et un avis partagé par son confrère Scott Stein de Cnet. « Il est facile de ne plus savoir où je me trouve lorsque je porte le Vision Pro. Et c’est passionnant ».

Cela donne une idée de l’excellent niveau d’immersion que semble offrir l’Apple Vision Pro. À cet égard, le test de Tom’s Guide est assez intéressant à lire. Le journaliste Mark Spoonauer y évoque comment il lui a suffi de regarder son MacBook pour l’appairer au Vision Pro et agrandir son écran sur le mur devant lui avec Apple Music d’un côté, Slack de l’autre pour une bonne session de travail.

Et je suis resté presque sans voix lorsque j’ai visionné une vidéo spatiale en 3D de mes trois chiens s’approchant de la caméra. C’est tellement immersif que vous risquez d’être un peu ému. Par ailleurs, l’Apple TV+ vous permet de regarder des films en 3D qui éclipsent votre cinéma local.

« L’Apple Vision Pro est un incroyable concentré de technologie […] », affirme-t-il. Du côté de The Verge, Nilay Patel utilise plusieurs fois le terme « magique » pour décrire l’expérience proposée par ce casque. Bref, autant d’éléments qui tendent à confirmer que nous avons affaire à un produit hors norme, dans tous les sens du terme.

Un bijou technologique

Pour procurer ce genre de sensations, Apple a évidemment embarqué pléthore de technologies dans son casque VR. Notamment au niveau de l’écran qui « est une merveille technique » d’après The Verge. Le média salue au passage l’excellente gestion de la transparence pour voir le monde réel ou s’en isoler.

Dans les points positifs retenus par Cnet, on retrouve aussi ces éléments : l’Apple Vision Pro « mêle de manière impressionnante le monde réel et le monde virtuel » tandis que son écran micro-Oled devant les yeux est « incroyable ». Cet effet de transparence — passthrough en anglais — est meilleur que sur le Meta Quest 3, lit-on dans les colonnes de CNBC. « L’image est plus claire et plus nette, suffisamment pour que je puisse confortablement voir la pièce autour de moi en couleurs et sans décalage, même si je ne peux toujours pas lire mon téléphone ».

L’intégration dans l’écosystème Apple est unanimement saluée par la critique — le contraire aurait tout de même été très surprenant tant il s’agit là d’une des principales obsessions de la marque à la pomme.

Attardons-nous encore un peu sur une grande qualité du Vision Pro appréciée par les testeurs, mais pour lequel ils adoptent un ton moins dithyrambique. Ainsi, Cnet parle d’une « interface de contrôle main-œil globalement fluide », mais « ce n’est pas toujours parfait ». À ce niveau, Apple a fait « un bon en avant » selon The Verge qui pointe cependant aussi du doigt quelques erreurs frustrantes.

Peu d’applications

Rien qui ne vient gêner l’appréciation des « super applications et expériences de réalité augmentée » mises à l’honneur sur Tom’s Guide. En revanche, ce même site regrette l’absence de grandes applications telles que Netflix ou YouTube. Les développeurs de ces plateformes boudent pour le moment le Vision Pro pour mettre la pression sur Apple. Ils cherchent, en effet, à faire baisser la commission que prend la pomme sur l’App Store. Les responsables de ces services ont donc vu l’opportunité de mettre la firme de Cupertino dans la panade en réduisant le nombre d’applications compatibles avec son casque. Conséquence : l’expérience utilisateur est de facto amoindrie.

Or, « il y en a beaucoup d’autres que je n’ai pas trouvées », découvre-t-on sur CNBC : 1Password, Uber, Amazon, les apps Google, Instagram, Diablo Immortal, Genshin Impact, etc. Autant de services populaires non disponibles pour le moment sous la forme d’applications.

Cnet partage le constat en parlant d’un faible nombre d’applications optimisées pour visionOS. Le site spécialisé rappelle également qu’il est impossible d’utiliser l’Apple Vision Pro avec des lunettes. Il faut forcément des lentilles de correction qu’on peut insérer dans le casque.

Un casque qui doit encore évoluer

Comme on l’a vu, les testeurs de l’Apple Vision Pro semblent convaincus que celui-ci peut se faire une place durable dans nos quotidiens. Toutefois, Cnet parle d’un « aperçu époustouflant sur un futur inachevé » en mettant en avant les points susmentionnés, mais également le fait qu’une batterie externe rattachée par un cordon soit nécessaire pour l’utilisation. Celle-ci peut être « gênante », explique Tom’s Guide.

Évidemment, le prix est une question impossible à occulter. Le journaliste de CNBC a beau écrit qu’il achèterait le Vision Pro s’il avait les 3 500 dollars à dépenser, mais dans la plupart des cas, ce tarif faramineux est pointé du doigt. Comment pourrait-on démocratiser ce produit ?

Il reste au-delà de ça des questions très pratiques qui, une fois posées, suscitent clairement réflexion. The Verge nous en proposent quelques-unes.

« Voulez-vous un ordinateur qui vous décoiffe à chaque fois que vous l’utilisez ? »

« Voulez-vous utiliser un ordinateur sur lequel vous ne pouvez pas montrer facilement à quelqu’un d’autre ce que vous regardez ? »

« Voulez-vous utiliser un ordinateur qui ne fonctionne pas aussi bien dans une pièce sombre ? »

« Voulez-vous utiliser un ordinateur qui regarde toujours vos mains ? »

Le média américain écrit en introduction que l’Apple Vision Pro est « le meilleur casque pour particuliers jamais conçu », mais que c’est justement un souci. Car on a beau avoir affaire à un produit somptueusement conçu, ses limites se font beaucoup ressentir.

C’est donc sans doute bien le futur, mais il mettra a priori beaucoup de temps à se mettre en place. Pour découvrir à quoi ressemble l’unboxing de l’Apple Vision Pro, le YouTubeur MKBHD a publié une vidéo axée sur le déballage du casque.