L’Apple Vision Pro a désormais une date de sortie

Apple vient de révéler la date de sortie de l'Apple Vision Pro aux États-Unis et les précommandes démarrent très rapidement !

L’ordinateur spatial arrive ! En juin 2023, Apple rĂ©vĂ©lait enfin le Vision Pro, son premier casque de rĂ©alitĂ© mixte, après des annĂ©es de rumeurs intensives. Ă€ l’Ă©poque, la sortie restait nĂ©anmoins assez flou puisqu’elle Ă©tait programmĂ©e « au dĂ©but de l’annĂ©e 2024 », sans plus de prĂ©cisions. On a dĂ©sormais davantage d’informations et le casque va rapidement ĂŞtre disponible… pour les amĂ©ricains tout du moins.

Rendez-vous en février

Dans un communiquĂ© de presse, Apple a donnĂ© les disponibilitĂ©s de son tout nouveau produit ! L’Apple Vision pro sera disponible le 2 fĂ©vrier aux États-Unis et en prĂ©commande dès le 19 janvier, confirmant ainsi les informations de Mark Gurman. On se doute que les stocks seront dans un premier temps limitĂ© et que les prĂ©commandes ne sont donc pas inutiles.

Rappelons qu’il faut tout de mĂŞme dĂ©bourser 3499 dollars pour se procurer cet « ordinateur spatial », comme l’appelle Apple. Ă€ ce prix, vous disposerez de la version avec 256 Go de stockage seulement et il faudra donc rajouter quelques centaines de dollars pour du stockage supplĂ©mentaire. Comptez Ă©galement 149 dollars pour des verres correctifs si vous portez des lunettes.

Lors du lancement du casque, Apple prĂ©cisait qu’il serait disponible dans d’autres pays « dans le courant de l’annĂ©e 2024 », sans plus de prĂ©cisions.

C’est quoi dĂ©jĂ l’Apple Vision Pro ?

Cela fait des annĂ©es que l’on entendait parler des « Apple Glass », de supposĂ©es lunettes de rĂ©alitĂ© augmentĂ©e qui ont peu Ă peu mutĂ© en un casque de rĂ©alitĂ© mixte. Plus encore, Apple n’Ă©voque jamais son casque comme tel, ni mĂŞme comme un masque, mais comme un « ordinateur spatial » permettant d’offrir une continuitĂ© avec un Mac et remplacer nos Ă©crans du quotidien.

Pour aller plus loin

Ă€ quoi sert l’Apple Vision Pro ?

Travail, divertissement, communication (FaceTime), le Vision Pro est capable de tout. Et pour répondre à la principale crainte des utilisateurs et utilisatrices, Apple évite la coupure avec le monde extérieur en faisant apparaître dans le casque les gens qui pourraient passer dans le champ de vision et en affichant une reproduction des yeux de la personne utilisant le masque sur son écran externe.

Selon les premiers retours sur le Vision Pro, le rĂ©sultat est particulièrement bluffant, mais il reste la question de l’autonomie : deux heures sur batterie avant de vous rapprocher d’une prise de courant.