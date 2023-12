Apple Vision Pro : une idée plus précise de la date de sortie

2024 ne sera pas l'année de l'iPhone chez Apple, mais bel et bien celle du Vision Pro. Une nouvelle catégorie de produits dans laquelle se lance Apple avec un modèle haut de gamme et très attendu. Des rumeurs nous en apprennent davantage sur sa date de sortie.

2024 approche à grands pas, l’Apple Vision Pro aussi. C’est peut-être le produit tech le plus attendu de l’année, puisqu’Apple se lance dans une nouvelle catégorie de produits et que c’est une marque très prescipteuse pour l’industrie. Pourtant, sa sortie devrait subir « un petit décalage » si l’on en croit le journaliste très informé Mark Gurman dans sa newsletter Power On.

La sortie du Vision Pro se rapproche

Le système visionOS, qui sera installé sur ce casque de réalité mixte, a vu sa version bêta mise à jour. Comme le rapporte le journaliste de Bloomberg, « le numéro du build du logiciel correspond désormais plus étroitement aux numéros liés aux versions de production des systèmes d’exploitation. » Autrement dit, la version de visionOS mise à jour serait presque la même que celle qui serait livrée avec les casques. Cette dernière version n’apporterait aucune fonctionnalité, mais se concentre sur la correction de bugs.

Mark Gurman nous apprend également que les ingénieurs de l’entreprise utiliseraient de plus en plus le casque, dans les bureaux ou même chez eux. De quoi tester une version plus récente encore que celle de la bêta. De plus, les vendeurs d’Apple Store se rendraient mi-janvier au siège pour être formés à la vente du casque en magasin. La marque présenterait des fonctionnalités du Vision Pro, notamment la « vidéo spatiale », à savoir des vidéos en trois dimensions.

Encore quelques semaines avant l’arrivée du casque

Mark Gurman le dit explicitement : « je m’attends absolument à une sortie entre la fin du mois de janvier et le mois de février. » Il se dit confiant quant à cet intervalle. Pourtant, il y a un mois, le journaliste parlait plutôt d’un lancement en mars.

Lors de sa présentation à la WWDC, Apple avait indiqué que le Vision Pro sortirait « début 2024 ». Finalement, la promesse pourrait être respectée. Le tout alors qu’Apple a fait face à des difficultés de production. C’est pourquoi il est possible qu’à sa sortie, le Vision Pro soit difficile à trouver.

Pour autant, il est possible que la première version du casque pose quelques problèmes de confort. Le Vision Pro serait trop gros et trop lourd. C’est pourquoi le fabricant préparerait déjà une nouvelle version pour la suite.