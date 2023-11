L’Apple Vision Pro serait en retard… une bonne nouvelle ?

D'après les dernières informations de Mark Gurman, Apple aurait encore beaucoup de pain sur la planche pour perfectionner son casque de réalité mixte Vision Pro avant son lancement. En conséquence, l'appareil pourrait être commercialisé avec quelques mois de retard.

La chose pendait au nez d’Apple… et elle semble bel et bien en train de se confirmer. Attendu sur le dĂ©but d’annĂ©e 2024, l’Apple Vision Pro pourrait finalement arriver sur le marchĂ© avec du retard par rapport aux objectifs initiaux de la firme. Heureusement, ce dĂ©calage ne serait que modĂ©rĂ© si l’on en croit les informations glanĂ©es par Mark Gurman.

Dans sa newsletter PowerOn, le journaliste de Bloomberg rĂ©vèle qu’Apple avait au dĂ©part tablĂ© sur un lancement quelque part en janvier pour son premier casque de rĂ©alitĂ© mixte. ConfrontĂ© Ă des prĂ©paratifs de distribution et des tests finaux plus lents que prĂ©vu, le groupe ne serait toutefois en mesure d’aboutir Ă une commercialisation que quelques semaines plus tard, « aux alentours de mars », avance Mark Gurman.

Une commercialisation à « petite » échelle seulement

Rappelons que la commercialisation initiale de l’Apple Vision Pro ne se fera de toute façon que de manière relativement restreinte. Dans un premier temps, le casque ne sera distribuĂ© qu’aux États-Unis, et uniquement dans les Apple Store physiques ou sur la boutique en ligne officielle d’Apple. Comprenez par lĂ que les revendeurs tiers ne pourront pas vendre d’Apple Vision Pro. Un moyen pour la marque de contrĂ´ler Ă 100 % ce lancement crucial pour sa stratĂ©gie Ă venir.

Il faut aussi souligner que la commercialisation de l’Apple Vision Pro est assez complexe pour Apple. Plus complexe en tout cas que le lancement d’un nouvel iPhone ou d’un nouveau Mac. De par son concept, l’appareil devra ĂŞtre livrĂ© aux Apple Store avec des bandeaux de diffĂ©rentes tailles (et en grand nombre), mais aussi avec des lentilles de prescription pour permettre d’adapter le casque Ă la vue des utilisateurs portant des lunettes. En matière de logistique, cette commercialisation s’annonce donc dĂ©licate Ă mettre en place… ce qui expliquerait en partie le retard prĂ©vu par Mark Gurman.

Notons enfin qu’une sortie du Vision Pro en mars plutĂ´t qu’en janvier laisserait en revanche plus de temps Ă Apple pour organiser un potentiel Ă©vènement consacrĂ© au casque. L’idĂ©e serait alors de dĂ©tailler plus prĂ©cisĂ©ment ses modalitĂ©s de lancement, tout en prĂ©sentant plus en dĂ©tail certaines applications et fonctionnalitĂ©s qui n’avaient (peut-ĂŞtre) pas pu ĂŞtre prĂŞtes Ă temps pour l’annonce de juin dernier, lors de la WWDC.