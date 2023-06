Apple vient de dévoiler son tout nouveau produit phare, le Vision Pro. Il s'agit d'un casque de réalité mixte futuriste qui allie technologie de pointe et design sophistiqué, avec des écrans micro-OLED 4K pour chaque œil. Il est pensé pour remplacer potentiellement un Mac dans le cadre du travail, contrôlable par les yeux, les mains et la voix, tout en pouvant être couplé à un clavier et un trackpad via Bluetooth. Mais à quoi sert-il concrètement ? Réponse.

L’Apple Vision Pro est un casque de réalité augmentée. D’aspect extérieur, l’Apple Vision Pro rappelle une paire de lunettes de ski futuristes. C’est un mélange de technologie et de design élégant, caractéristique de la marque Apple. Il est doté d’une connectivité avancée, d’un écran externe capable de refléter les expressions faciales et les yeux de l’utilisateur, ainsi que d’un adaptateur de charge magnétique.

Mais ce qui fait la vraie différence, ce sont les dalles micro-Oled 4K intégrées pour chaque œil, offrant un total impressionnant de 23 millions de pixels sur les deux écrans.

La technologie de réalité augmentée est rendue possible par un mode de pass-through vidéo. Pour gérer cette puissance phénoménale, Apple a incorporé plusieurs de ses puces Apple Silicon, y compris la puissante Apple M2, et une toute nouvelle puce R1. Cette dernière gère tous les capteurs, caméras et microphones pour minimiser la latence. Alors, à quoi sert l’Apple Vision Pro ?

Pour le boulot

D’abord et avant tout, Apple envisage ce casque comme un remplaçant potentiel pour le Mac dans le cadre du travail. Il ne nécessite aucun contrôleur physique : tout est contrôlé par les yeux, les mains et la voix. Il comprend un clavier virtuel, mais offre également la possibilité de dicter le texte.

La flexibilité est un des principaux atouts de l’Apple Vision Pro. Il peut être couplé à un clavier et un trackpad en Bluetooth, si vous préférez cette méthode de contrôle. De plus, votre Mac peut être intégré à l’univers Vision Pro. En d’autres termes, vous pouvez utiliser l’Apple Vision Pro comme un écran externe avec votre Mac, permettant une polyvalence inégalée.

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes de l’Apple Vision Pro est sa capacité à transformer cette expérience utilisateur traditionnelle. Le fait de voir les fenêtres de macOS flotter dans l’air est une expérience tout à fait unique. Cela va plus loin que ce que les casques Vive et Oculus permettent. Ce n’est plus seulement un écran que vous regardez, c’est un environnement immersif dans lequel vous pouvez interagir de manière, a priori, naturelle et intuitive. Cette approche confère à l’ordinateur une toute nouvelle dimension, créant un espace de travail virtuel illimité où les fenêtres peuvent être déplacées et organisées en trois dimensions.

Apple croit fermement en l’avenir de la réalité augmentée pour le monde professionnel et le prouve avec une série d’applications dédiées. Par exemple, une application de médecine permet de consulter un cœur en 3D, tandis qu’une autre permet de vérifier l’aérodynamique d’une Formule 1 de l’écurie Alfa Romeo. De plus, un App Store dédié sera mis à la disposition des utilisateurs du Vision Pro.

Le télétravail est un autre domaine où le Vision Pro brille. Il permet de travailler de n’importe où, ne nécessitant rien de plus que le casque lui-même. Il offre une nouvelle dimension aux appels FaceTime, qui deviennent spatiaux et exploitent l’espace autour de vous, avec un son spatial qui positionne parfaitement les personnes en fonction de leur emplacement. SharePlay est également intégré à Vision Pro, permettant de partager un document lors d’une visioconférence ou même de visionner un film à plusieurs.

L’une des innovations les plus intéressantes de l’Apple Vision Pro est la possibilité de filmer en 3D. La caméra intégrée au casque permet d’enregistrer des vidéos en trois dimensions, offrant une toute nouvelle manière de capturer et de partager des moments. Il convient de noter que lors de l’enregistrement en 3D, le Vision Pro projette les yeux de l’utilisateur sur l’écran externe, indiquant ainsi aux autres que vous filmez.

Pour le divertissement

L’une des applications les plus fascinantes de l’Apple Vision Pro est sans aucun doute dans le domaine du divertissement. Le casque nous rappelle en effet les premiers casques japonais, principalement utilisés pour visionner des vidéos. Mais avec le Vision Pro, regarder des films et des séries devient une expérience cinématographique totalement immersive, même dans le confort de votre propre maison.

Imaginez-vous assis dans votre petit appartement, portant le Vision Pro, plongé dans l’obscurité totale d’une immense salle de cinéma. L’image se projette devant vous, avec même le reflet subtil du film sur le sol, comme dans une véritable salle de cinéma. Et si l’espace de votre pièce vous semble trop restreint, vous pouvez littéralement agrandir l’image au-delà des murs, créant une expérience de visionnage sur mesure.

Mais ce n’est pas tout. Apple annonce que son casque sera capable d’afficher des films en 3D. Après avoir disparu du grand écran en raison du coût et de la complexité des équipements 3D, le format 3D pourrait faire son grand retour grâce à la technologie Vision Pro. On a du mal à y croire, mais pourquoi pas.

Et ce n’est pas tout, puisque Bob Iger, CEO de Disney, a été invité à la présentation de l’Apple Vision Pro. À sa grande surprise, il pense que ce casque est un appareil révolutionnaire. Si Bob Iger s’enthousiasme pour le Vision Pro, de plus, Disney prépare déjà du contenu exclusif pour cette nouvelle plateforme.

Et ce n’est pas tout : l’Apple Vision Pro est également une console de jeux. Plus de 100 jeux Apple Arcade seront compatibles avec l’Apple Vision Pro dès le premier jour. Cela reste relativement simple pour le moment, mais qui sait ? Peut-être qu’Apple prendra le jeu vidéo plus au sérieux à l’avenir.

La route vers la réussite est loin d’être toute tracée pour Apple

Le futur de la technologie semble prometteur avec l’Apple Vision Pro. Cette innovation impressionnante promet de repousser les limites de ce que nous connaissons actuellement en termes de réalité mixte. Pourtant, la route vers la réussite est loin d’être toute tracée pour Apple.

Un certain nombre de défis se profilent à l’horizon. Tout d’abord, Apple devra convaincre les développeurs, les éditeurs et les partenaires de l’intérêt et du potentiel de l’Apple Vision Pro. Les développeurs devront créer du contenu spécifique pour exploiter pleinement les capacités du casque. Les éditeurs et les partenaires, quant à eux, devront être persuadés de l’intérêt économique de leur engagement en faveur de ce nouveau produit.

Par ailleurs, et peut-être surtout, Apple devra convaincre les consommateurs. Malgré le potentiel impressionnant de l’Apple Vision Pro, il s’agit d’une nouvelle technologie, et donc inconnue pour de nombreux utilisateurs potentiels. Il faudra du temps pour que les gens comprennent ce qu’ils peuvent faire avec ce casque, et surtout pourquoi ils en auraient besoin.

Cela prendra du temps, et Apple en est conscient. Pour cette raison, le lancement de l’Apple Vision Pro n’est prévu que pour l’année prochaine, du moins aux États-Unis. Il s’agit d’un délai qui permettra à Apple de peaufiner son produit, mais aussi de préparer le terrain pour sa sortie.

Apple a prouvé à maintes reprises par le passé sa capacité à révolutionner des secteurs entiers de la technologie. Il est certain qu’elle mettra tout en œuvre pour faire de l’Apple Vision Pro une nouvelle réussite. Le défi est lancé.

