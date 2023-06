visionOS : Apple détaille le logiciel de son casque Vision Pro

Avec le Vision Pro dévoilé par Apple vient indéniablement le système d'exploitation du casque de réalité mixte : visionOS. Il s'accompagne de fonctionnalités et de quoi créer des applications dédiées pour les développeurs.

C’était l’annonce la plus attendue de la WWDC 2023 et de loin : la présentation de l’Apple Vision Pro, le premier casque de réalité mixte de la marque. Avec cette nouvelle gamme de produit vient un système d’exploitation, nommé visionOS.

L’informatique spatiale : ce que permet visionOS

Pour présenter son casque, Apple a parle de « spatial computing », qu’on pourrait traduire littéralement par « informatique spatiale », à comprendre comme l’utilisation d’un appareil électronique qu’on contrôle dans l’espace. Pour Apple, ce n’est rien de moins que le début d’une nouvelle plateforme, avec bien des choses à réinventer.

Les développeurs vont devoir recréer certaines applications dédiées pour le Vision Pro. Mais d’autres seront entièrement créées pour le casque de réalité mixte. Il faudra principalement configurer les différents gestes, puisqu’aucun contrôleur ne sera nécessaire : Apple n’en vendra même pas.

Apple va mettre à disposition de tous les développeurs des outils de développement, comme Reality Composer Pro, qui va permettre de créer des environnements en 3D. Pour s’assurer que le nombre d’applications compatibles sera suffisant pour séduire les potentiels acheteurs, plusieurs outils sont communs avec iPadOS, iOS, watchOS, etc. Aussi, Apple a annoncé avoir collaboré avec Unity, moteur de jeu très répandu. Cela fait que tous les jeux et applications sont déjà compatibles avec le casque en théorie.

visionOS se rêve en iOS, mais pour le Vision Pro

Durant la présentation lors de cette WWDC 2023, Apple a présenté quelques applications qui seront disponibles. Complete HeartX représente un cœur humain que l’on peut décomposer pour apprendre l’anatomie. JigSpace permet de collaborer à plusieurs sur le design d’objet, comme une Formule 1. Djay va vous apprendre à mixer, comme si vous aviez des platines entre les mains. Enfin, Sky Guide va vous immerger dans un planétarium, pour découvrir l’espace comme vous ne l’aviez jamais vu.

Apple annonce aussi la compatibilité avec la suite de Microsoft, Microsoft 365, qui comprend Word, Excel, Teams, etc. De quoi vouloir prouver que le Vision Pro est aussi et principalement destiné aux professionnels, bien que son prix réduise fortement le nombre d’acheteurs. Comme pour iPadOS, iOS ou watchOS, visionOS aura droit à son App Store. Le système d’exploitation est d’ores et déjà en bêta publique pour les développeurs.

Optic ID : le Face ID du Vision Pro

Apple a également intégré une technologie pour l’authentification rapide et fiable pour son casque de réalité mixte. Le fabricant a trouvé l’équivalent de son Face ID pour le Vision Pro : Optic ID. Comme son nom l’indique, c’est avec l’œil que l’on pourra s’authentifier pour déverrouiller le casque, via notre iris. Mais ce ne sera pas la seule utilité : comme sur les iPhone, ce sera utile pour utiliser Apple Pay, faire des achats sur l’App Store ou encore remplir automatiquement les champs de mots de passe.

Enfin, Apple a tenu a rassurer tout le monde sur les questions de vie privée. Les applications et sites Internet ne pourront pas savoir où l’on regardera sur les écrans. En fait, les données des caméras sont analysées par la puce R1 du Vision Pro et non pas par les applications.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !