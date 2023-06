VisionOS : l’émulateur est disponible, voici nos premières images et impressions

Apple a déployé une nouvelle vague de beta pour tous ses systèmes comme iOS, iPadOS et macOS. Pour la première fois, la marque publie aussi le SDK de VisionOS qui permet de simuler le fonctionnement de son système.

Apple a dévoilé son Vision Pro à la WWDC. Il s’agit du premier casque de réalité mixte de la marque, ce qui apporte forcément plein de questions sur son utilisation et sur son système embarqué, VisionOS. Surtout qu’une seule petite poignée de journalistes et influenceurs a pu essayer le casque sans rapporter une seule image. Il y a donc un véritable mystère qui persiste autour de l’objet.

Avec la publication dans la nuit du tout premier SDK de VisionOS, c’est une partie du mystère qui disparait. La firme propose, en effet, un simulateur de VisionOS, qui permet d’émuler le fonctionnement du système du casque sur un Mac. Nous l’avons immédiatement installé pour en partager les images.

Oh le beau salon

Évidemment, un Mac n’intègre pas du tout la bardée de capteurs nécessaires au fonctionnement d’un casque Vision Pro. Apple doit donc simuler l’environnement du casque, ce qui donne un appartement en 3D qui n’est pas sans rappeler les plus jolis faux fonds de Zoom ou Google Meet.

Les quelques applications par défaut proposées par Apple sont là. On retrouve Photos, Safari ou encore Fichiers. Il est surtout possible d’accéder aux réglages pour commencer à fouiller dans les options du casque.

L’interface reprend dans les grandes lignes les codes de dispositions des applications macOS. On retrouve, par exemple, le menu des différentes options à gauche avec la barre de recherche, et sur la fenêtre de droite, le détail du menu choisi.

Deux paramètres de confidentialités ont retenu notre attention. Le premier est « Surroundings », c’est-à-dire votre environnement proche, et le second se nomme « Hand Structure & Movements », c’est-à-dire la reconnaissance des gestes de la main. Dans les deux cas, le menu a pour but de lister les applications que vous avez autorisées à utiliser ces fonctions. Autrement dit, il sera possible de régler finement l’accès des applications VisionOS à ces fonctions propre à la réalité mixte.

Les menus de réglages généraux manquent encore d’option, mais on retrouve l’essentiel de ce qui est proposé sur iPhone avec les réglages du clavier, des langues, du dictionnaire, des contacts, du compte Apple, etc.

Les applications préinstallées par Apple sur cette première beta sont peu nombreuses. On retrouve Apple Plan, Safari, le calendrier, les rappels ou encore Apple News et Raccourcis.

Le simulateur permet de définir d’autres environnements comme une cuisine plutôt qu’un salon, mais cela ne change rien à l’usage du système. Deux choses sont à noter sur cette image. D’abord l’accès au Control Center qui permet comme sur un iPad ou un iPhone de régler rapidement quelques paramètres : Wi-Fi, mode Avion ou encore le volume sonore. La seconde, c’est le système d’affichage des fenêtres. Ici, nous avons lancé l’application fichiers par-dessus l’application réglages que l’on peut voir très légèrement dessinée en arrière-plan.

VisionOS intègre aussi un choix d’environnements virtuels, mais ils ne fonctionnaient pas pendant notre essai. Avec le casque, cette option doit permettre de s’immerger dans des lieux comme le sommet d’une montagne ou une plage de sable fin.

Nous l’avons évoqué plus haut, VisionOS intègre dès le départ une application Fichiers similaire à celle d’iOS ou d’iPadOS. Apple a l’ambition de vous permettre de remplacer l’usage d’un Mac avec ce casque, il faudra donc absolument permettre une bonne gestion des fichiers de travail.

Il faut enfin noter une petite subtilité dans la navigation du système. Au niveau de l’accueil, Apple propose un système de trois onglets sur la gauche. Le premier permet d’accéder aux applications, le deuxième à vos contacts pour déclencher rapidement Facetime et le troisième aux environnements 3D permettant de changer d’ambiance.

Comment télécharger le simulateur VisionOS ?

Voici un rapide tour d’horizon de ce que propose le simulateur dans cette première beta. Évidemment ça ne remplace pas l’expérience que l’on pourrait avoir avec le véritable casque sur la tête. Il s’agit surtout de pouvoir laisser les développeurs créer et tester leurs applications sans le casque entre les mains.

Le simulateur VisionOS est disponible en téléchargement pour Mac depuis le site d’Apple dédié aux développeurs. La firme propose aussi des explications sur cette page pour commencer à réfléchir à sa première application Apple de réalité mixte.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.