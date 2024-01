Apple se prend le retour de bâton : YouTube et Spotify boudent le Vision Pro

Tous les partenaires qui se sont sentis méprisés par Apple au cours des dernières années ont décidé de bouder le lancement du Vision Pro. Le casque d'Apple peut-il survivre sans le soutien des développeurs ?

Netflix ne sera pas la seule application absente au lancement de l’Apple Vision Pro. Deux autres applications de taille vont bouder le lancement du casque de « spatial computing » d’Apple. Ainsi, YouTube a confirmé auprès de Bloomberg que le service ne proposerait pas d’application sur le Vision Pro. Même chose pour Spotify chez The Verge.

Même pas de mode de compatibilité

Et les trois services vont adopter la même stratégie : le service minimum. Netflix, Spotify et YouTube seront accessibles sur l’Apple Vision Pro uniquement au travers du navigateur Safari. Les trois éditeurs ne proposeront pas une application native, ni même un mode de compatibilité avec l’application iPad.

C’est difficile de ne pas voir l’ombre de la politique de terre brulée menée par Apple au cours des dernières années. Spotify et Netflix ont depuis longtemps indiqué leur mécontentement concernant la règle des 30% de l’App Store d’Apple. Il s’agit d’une commission qu’Apple souhaite percevoir sur tous les abonnements et paiements in-app.

Récemment la justice américaine a donné raison à Epic Games sur le même sujet, et Apple a volontairement très mal appliqué le verdict. Désormais une application peut échanger la règle des 30% contre une règle à 27% accompagnée de nombreuses autres contraintes drastiques.

D’aucuns pourraient s’amuser à se demander si Spotify et Netflix devraient réclamer 30% du chiffre d’affaires de l’Apple Vision Pro en échange de leur application.

L’importance des applications

Depuis le lancement de l’iPhone en 2007 et l’arrivée de l’App Store un an plus tard, la question des applications et du support des développeurs est devenue vitale pour le succès d’une plateforme. L’exemple le plus connu en ayant fait les frais est Windows Phone. La plateforme de Microsoft manquait d’applications cruciales comme Instagram, YouTube ou encore Snapchat, et n’a jamais réussi à convaincre le grand public. Dans le cas de YouTube, il s’agit d’une politique très volontaire de la part de Google de bloquer un potentiel rival d’Android en ne fournissant aucune de ses applications sur la plateforme.

Une stratégie qui a montré son efficacité avec Windows Phone et que Google semble souhaiter retester avec l’Apple Vision Pro. Si la marque à la pomme n’arrive pas à convaincre les développeurs de premier rang, l’adoption de son casque déjà jugé hors de prix sera encore plus difficile.

Apple peut tout de même continuer sur des applications populaires pour son casque dès le lancement aux États-Unis. On peut notamment mentionner Disney+ et Amazon Prime Video. Pour Netflix et Spotify, rien n’est sans doute gravé dans le marbre. Les deux géants du streaming pourraient revoir leur position si le Vision Pro se révèle être un succès.