App Store : Apple fait semblant de ne pas comprendre ce qu’on lui demande

Comme les autorités lui ont ordonné, Apple va devoir lâcher du leste avec l'App Store. Mais la firme a dévoilé un changement conçu pour que rien ne change.

La justice américaine a été claire : Apple doit autoriser les développeurs d’applications pour iPhone et iPad à passer par un autre système de paiement que celui de l’App Store. D’une manière plus générale, la firme fait face à un regard plus attentif des autorités dans beaucoup de pays concernant l’abus de position qu’elle exerce dans son écosystème.

Ce mardi 16 janvier 2024, Apple a mis à jour les conditions de l’App Store pour se mettre en conformité avec la justice américaine. En réalité, la firme fait semblant de ne pas comprendre.

Une alternative difficile à utiliser

Avec la mise à jour 3.1.1 du règlement de l’App Store, Apple autorise les applications à offrir des paiements in-app sur iOS et iPadOS aux États-Unis avec un lien qui renvoi directement vers le site officiel du service. Pour autant, l’utilisation du système d’Apple reste bel et bien obligatoire afin de permettre la compatibilité avec des fonctions comme le partage familial.

Évidemment, Apple joue la carte de la peur concernant les alternatives : « Apple ne sera pas non plus en mesure d’aider les clients en ce qui concerne les remboursements, l’historique des achats, la gestion des abonnements et d’autres problèmes rencontrés lors de l’achat de biens et de services numériques. C’est à vous qu’il incombera de régler ces problèmes avec les clients ».

Au-delà de ces considérations, c’est surtout sur les considérations financières qu’Apple trahit complètement l’esprit de la décision juridique. En effet, la firme impose une commission de 27 % sur les paiements faits en dehors de son système propriétaire de paiement. Autrement dit, le développeur va payer tout aussi cher sinon plus cher en utilisant une alternative au système d’Apple.

Bref, oui Apple propose bien un système permettant de payer en dehors de l’App Store, mais la firme a réussi à trouver les vides juridiques lui permettant de rendre cette solution très peu intéressante.

Quid de l’Europe

Ici, il s’agit de la mise en conformité d’Apple avec les décisions juridiques aux États-Unis. La firme n’a pas encore détaillé comment elle comptait offrir la possibilité d’utiliser un App Store alternatif dans l’UE. C’est pourtant une obligation qui va entrer en jeu dès le mois de mars. Nous devrions donc bientôt en apprendre plus. Est-ce que la marque à la pomme va encore trouver une astuce pour faire le service minimum face aux décisions démocratiques du législateur, c’est-à-dire nous ?