Coup dur pour l’Apple Vision Pro : Netflix n’y croit pas plus que ça

L'Apple Vision Pro peine à convaincre et un premier géant annonce ne pas vouloir y investir d'efforts.

L’Apple Vision Pro sera disponible début février aux États-Unis. Un coup d’envoi très médiatique pour « l’ordinateur spatial » à 3500 dollars qui divise déjà. Certain·es y voient là le futur de l’informatique, d’autres un gadget possédant beaucoup trop de défauts pour s’imposer sur le marché comme a pu le faire l’iPhone à son époque. Malheureusement pour la marque à la pomme, Netflix ne se place pas dans la première catégorie.

Netflix fait l’impasse sur le Vision Pro

Selon Mark Gurman, de Bloomberg, Netflix ne prévoit pas de lancer d’application sur le Vision Pro. C’est, selon lui, « un désaveu retentissant de la technologie par le plus grand service de SVOD au monde ». Par ailleurs, la plateforme aurait facilement pu adapter son application iPad pour le casque de réalité mixte, le transfert ayant été prévu par Apple. Or, Netflix ne prend même pas la peine d’utiliser cette option, en attente de voir la popularité de ce nouvel appareil.

Le service sera tout de même accessible sur l’Apple Vision Pro. Dans un communiqué, Netflix a précisé que celles et ceux qui le souhaitent pourront y accéder depuis le navigateur web. Cela ajoute cependant une étape supplémentaire et montre bien la réticence de Netflix vis-à-vis de cette plateforme, d’autant qu’il ne sera alors pas possible de profiter des décors immersifs dédiés ou de télécharger les vidéos pour une utilisation hors ligne.

Pour aller plus loin

Pourquoi le Vision Pro pourrait être un échec commercial pour Apple

Comme le précise Bloomberg, l’application Netflix est pourtant bel et bien disponible sur le Quest de Meta.

Un coup dur pour Apple

Apple positionne son casque sur plusieurs secteurs. C’est certes un « ordinateur spatial » pensé pour la productivité, mais aussi un produit qui vise le divertissement immersif, et plus particulièrement la consommation de contenus vidéo (y compris 3D).

Reste à voir maintenant si Netflix sera suivi ou non. Il est possible que ce soit juste le premier d’une longue liste de services à annoncer sa réticence à investir dans le développement d’une application sur le Vision Pro. Auquel cas, la marque pourrait clairement avoir du mal à vendre son casque à 3500 dollars.

Téléchargez notre application Android et iOS ! Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.