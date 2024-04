Annoncée il y a 2 ans, la mise à jour « next gen » de Fallout 4 arrivera ce mois-ci, avec une flopée d'améliorations techniques et visuelles.

Il suffit d’une adaptation en série TV de Fallout pour rappeler à Bethesda ses engagements passés. Le studio avait en effet annoncé une mise à jour « next gen » pour le dernier opus de la saga en 2022 pour les 25 ans de la franchise.

Deux ans après, cette fameuse mise à jour a maintenant une date de sortie, le 25 avril, avec de nombreuses améliorations pour les versions console et PC de Fallout 4.

Fallout 4 se modernise enfin

Comme ce fut le cas pour Skyrim et son Anniversary Edition en 2021, Bethesda fait passer Fallout 4 dans la génération actuelle avec cette mise à jour gratuite.

Ainsi, les versions PlayStation 5 et Xbox Series X / S seront enfin natives avec l’ajout de modes Qualité et Performance pour jouer soit en définition 4K, soit en 60 images par seconde. Les versions PS4 et Xbox One recevront aussi des améliorations de stabilité ainsi que des correctifs.

Versions PC améliorées et compatibilité Steam Deck

Pour les joueurs PC, qui sont encore 20 000 à y jouer quotidiennement, la mise à jour va apporter le support des écrans large et ultra-large (on imagine entre 24 et 49 pouces) avec de nombreux correctifs liés aux quêtes ainsi qu’au Creation Kit pour créer des mods.

Pas de support du DLSS 3 de Nvidia ou du FSR 3 de AMD pour la génération d’images cependant, il faudra encore se reposer sur la communauté de modders pour ces fonctionnalités.

Bethesda a aussi annoncé que Fallout 4 deviendra alors Steam Deck Verified, promettant ainsi une expérience fluide sur la console PC portable de Valve. Le jeu arrivera aussi sur l’Epic Games Store pour l’occasion, rejoignant Steam, GOG et Microsoft Store à la liste des plateformes sur lequel il sera possible de jouer au jeu.