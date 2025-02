ChatGPT en mode incognito : voici comment utiliser le service anonymement

Ce que vous dites aux chatbots n’est pas confidentiel. Pour anonymiser vos données, une solution existe désormais.

De ChatGPT à Gemini et DeepSeek, les chatbots sont devenus des assistants de plus en plus utilisés. Pourtant, une ombre plane sur cette évolution de nos habitudes : la confidentialité de nos données.

La quasi-totalité de ces chatbots fonctionne sur des serveurs distants, ce qui signifie que nos conversations sont stockées et potentiellement analysées par les entreprises qui les proposent.

DuckDuckGo, connu pour son moteur de recherche respectueux de la vie privée, propose une alternative afin de discuter anonymement avec les IA : DuckDuckGo AI Chat.

Le problème de la centralisation des chatbots

Lorsque vous utilisez un chatbot comme ChatGPT, vos interactions ne restent pas entre vous et l’IA. Elles transitent par les serveurs de l’entreprise, où elles peuvent être conservées indéfiniment. Ces données peuvent être utilisées pour améliorer le modèle d’IA, certes, mais aussi pour d’autres usages moins transparents, comme le ciblage publicitaire ou, dans le pire des cas, être compromises lors d’une violation de données.

Même si les éditeurs de ces IA affirment souvent que les données sont anonymisées, il est difficile de garantir une anonymisation parfaite. Le risque de réidentification existe toujours, surtout lorsque les conversations contiennent des informations personnelles.

DuckDuckGo AI Chat : l’anonymat comme bouclier

DuckDuckGo s’attaque à ce problème avec son service DuckDuckGo AI Chat. Leur approche, décrite en détail sur leur blog SpreadPrivacy, repose sur un principe fondamental : l’anonymat.

Voici comment DuckDuckGo AI Chat veut protéger votre vie privée :

Pas de stockage des conversations : contrairement à la plupart des chatbots, DuckDuckGo ne conserve pas l’historique de vos conversations.

Pas d’identification personnelle : aucune information personnelle n’est collectée ou liée à vos interactions avec le chatbot.

Intermédiaire anonyme : DuckDuckGo agit comme un intermédiaire entre vous et les fournisseurs d’IA (comme OpenAI ou Anthropic). Il transmet vos requêtes de manière anonyme, empêchant ces entreprises de vous identifier directement.

Pas d’utilisation pour l’entraînement des modèles : DuckDuckGo s’engage à ne pas utiliser vos conversations pour entraîner des modèles d’IA, ni à les partager avec des tiers.

Un pas important, mais pas une solution miracle

Attention, DuckDuckGo AI Chat n’est pas non plus une solution d’anonymisation parfaite. DuckDuckGo doit toujours envoyer les requêtes aux fournisseurs d’IA pour obtenir des réponses. Bien que les requêtes soient anonymisées, les fournisseurs d’IA reçoivent les prompts, ils peuvent potentiellement conserver ces données, mais sans identifiants personnels.

Dans un paysage numérique où la confidentialité est de plus en plus menacée, DuckDuckGo AI Chat se positionne comme un défenseur de la vie privée. Bien qu’il ne soit pas sans limitations, il offre une option plus sûre pour ceux qui souhaitent bénéficier des avantages des chatbots IA sans sacrifier totalement le contrôle sur leurs données. Reste à voir si cette approche incitera d’autres acteurs de l’industrie à repenser leur modèle et à placer la confidentialité au cœur de leurs préoccupations.