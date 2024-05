Cette enceinte sans fil signée Harman Kardon perd plus de la moitié de son prix chez Boulanger

Elle a beau dater de 2018, la Harman Kardon Citation 300 se défend toujours sur le marché des enceintes connectées avec son design sobre et raffiné, sa puissance assurée par un ensemble de quatre haut-parleurs et ses fonctions connectées Google. Surtout, elle profite actuellement d'un excellent rapport qualité-prix avec un tarif qui passe de 449,99 euros à 199,99 euros chez Boulanger.

La Harman Kardon Citation 300 a beau être une enceinte connectée commercialisée en 2018 (avant le Covid, toute une époque !), elle réunit les principaux critères faisant d’elle une bonne enceinte connectée. Elle profite autant de fonctionnalités connectées complètes que d’une puissance confortable, et en ce moment, elle s’affiche même avec un rapport qualité-prix excellent ! Chez Boulanger, la Harman Kardon Citation 300 est moins chère de 250 euros, ce qui représente une baisse de 55 % !

La Harman Kardon Citation 300 en quelques points

Un design moderne et élégant

Un son puissant et équilibré

Compatible avec Google Assistant et Chromecast

Au lieu de 449,99 euros habituellement, la Harman Kardon Citation 300 est maintenant disponible en promotion à 199,99 euros chez Boulanger.

Une enceinte d’intérieur raffinée

Sans pour autant arborer un design qui se démarque de la multitude, la Harman Kardon Citation 300 reste une enceinte connectée sobre et élégante avec son pourtour en tissu acoustique et une partie supérieure en plastique renforcée avec des arêtes métallisées. Il faut retenir qu’il ne s’agit pas là d’une enceinte portable mais plutôt d’une enceinte d’intérieur puisqu’elle est loin d’être compacte et pèse tout de même dans les 4 kg. Elle reste transportable mais ce n’est pas la plus pratique pour cet usage.

L’une des particularités de la Harman Kardon Citation 300 est d’être totalement sans fil puisqu’elle fonctionne uniquement en Wi-Fi ou avec le Bluetooth 4.2. La connectique se résume uniquement à un port pour l’alimentation et à deux ports pour le SAV et étant donné qu’elle n’embarque pas de batterie, on ne peut en avoir un usage nomade. Raison supplémentaire faisant de la Citation 300 une enceinte d’intérieur uniquement.

Avec plusieurs fonctionnalités signées Google

La Harman Kardon Citation 300 est une enceinte connectée qui intègre directement Google Assistant et qui peut par conséquent être configurée sur l’application Google Home (disponible sur Android et iOS). En plus de sa fonction d’assistant vocal et la possibilité de la relier à d’autres objets connectés, cette enceinte intègre également le Google Chromecast qui permet de diffuser des musiques depuis les plateformes compatibles. Mais en ce qui concerne les appareils Apple, le AirPlay n’est pas compatible, il faut passer par le Bluetooth.

Du côté des performances, la Harman Kardon Citation 300 profite d’une puissance confortable de 100 W RMS grâce à ses quatre haut-parleurs, deux tweeters et deux woofers. Le rendu est particulièrement satisfaisant dans les basses, celles-ci sont bien présentes sans pour autant éclipser le reste du spectre. Le son est équilibré et rond et convient très bien pour ambiancer les pièces de petite et moyenne surface. Mais à l’instar des enceintes de son acabit, la Citation 300 n’est pas à l’aise à fort volume.

Pour en savoir encore plus, lisez le test complet de Numerama sur la Harman Kardon Citation 300.

