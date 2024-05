Voilà un super prix pour cet écran PC gamer de 24 pouces, 180 Hz et 0,5 ms

Pour les joueurs et joueuses aux petits budgets, on peut trouver de très bons moniteurs pour jouer, et c’est encore plus vrai avec cette offre : ce ViewSonic VX2428 rafraîchi à 180 Hz ne coûte pas plus de 115 euros.

Que ce soit pour un joueur exigeant ou occasionnel, s’équiper d’un écran PC de bonne qualité fait toute la différence et permet une meilleure expérience. ViewSonic a de quoi vous satisfaire avec sa référence VX2428, qui affiche un taux de rafraichissement très élevé et un temps de réponse très court. Aujourd’hui, il devient une super affaire en chutant sous les 115 euros.

Que propose le Viewsonic VX2428 ?

Une dalle IPS de 24 pouces en Full HD

Un taux de rafraîchissement à 180 Hz + un temps de réponse de 0,5 ms

La technologie AMD FreeSync

Au lieu d’un prix barré à 173,79 euros, l’écran PC Viewsonic VX2428 se trouve actuellement en promotion à 114,99 euros seulement sur Cdiscount en appliquant le code 15DES129.

Un écran ultra fluide

Pour assurer une fluidité exemplaire dans les derniers opus, cet écran dispose d’un taux de rafraîchissement à 180 Hz et un temps de réponse de 0,5 ms. Avec ses atouts, vous profiterez d’un gameplay réactif avec des images très détaillées pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis.

Le moniteur est aussi compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium. Elle est efficace pour limiter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties, et avoir des sessions fluides.

Une petite dalle avec une simple définition Full HD

Côté esthétique, même si son pied est assez imposant et demandera de l’espace sur votre bureau, l’écran PC de ViewSonic est assez minimaliste. Il offre un cadre aux bords fins sur trois côtés pour favoriser un minimum l’immersion lors de vos parties. Quant à la connectique, elle est composée de deux ports HDMI, un DisplayPort et une prise casque audio.

Enfin, cet écran PC n’est pas sans défaut. On pourrait lui reprocher sa dalle de 24 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD, mais pour son prix, on lui pardonnera cela. Malgré tout, l’écran IPS offre une bonne qualité d’image avec d’excellents contrastes. Cet écran est compatible HDR10, qui aide à apporter un pic de luminosité appréciable, ainsi qu’un niveau de détails nettement supérieur sur les zones sombres ou déjà lumineuses. On retrouve aussi quelques fonctionnalités utiles, comme le mode Flicker-Free qui va tout simplement préserver vos yeux en atténuant la lumière bleue et le scintillement.

Si vous êtes curieux, ou si vous n’avez pas de limite de budget, ou les deux, nous vous invitons enfin à consulter notre guide sur quel est le meilleur écran PC gaming du moment.

