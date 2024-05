Amazon brade à moins de 100 € ce lot de 3 caméras de surveillance intérieure Full HD

Les caméras Blink d'Amazon sont régulièrement en promotion, et cette fois-ci le géant américain brade celles dédiées pour l'intérieur. Si vous souhaitez surveiller l'intérieur de votre domicile, ce lot de 3 caméras Blink Indoor à moins de 100 euros est idéal.

L’idée de partir en vacances, tout en laissant son domicile sans surveillance, peut vite être un tracas. C’est pourquoi opter pour des caméras de surveillance sont une bonne solution. En cas de mouvement suspect, vous recevez des alertes sur votre smartphone. Et, si généralement un kit comptant plusieurs caméras est assez coûteux, aujourd’hui, Amazon propose un pack de 3 caméras connectées Blink Indoor 47 % moins cher.

Les atouts de l’Amazon Blink Indoor

Trois caméras pour l’intérieur compactes

Filme en temps réel en 1 080p, avec une vision nocturne

Une autonomie longue durée

Initialement à 189,99 euros, le lot de 3 caméras de surveillance connectée Blink Indoor est en ce moment en promotion à 99,99 euros sur Amazon.

3 caméras intérieures : pour bien garder un œil à votre domicile

Les Blink Indoor, sont, à l’inverse des modèles Outdoor, conçue uniquement pour l’intérieur. Pas de résistance aux intempéries, ces trois caméras trouvent leur place dans votre salon, l’entrée de votre porte ou des chambres. Il est possible de les fixer au mur, ou tout simplement la poser sur une table grâce à son petit gabarit (71 × 71 × 31 mm).

Les caméras Blink Indoor sont alimentés par deux piles AA au lithium qui leur permette de bénéficier d’une autonomie pouvant aller jusqu’à deux ans, selon le constructeur. Vous pouvez surveiller votre domicile en toute facilité, sans vous soucier de l’autonomie.

Un système de surveillance efficace

Une fois installée, les caméras sont capables de filmer en HD (1080p) et disposent d’une vision nocturne infrarouge pour ne manquer aucun détail à la nuit tombée, mais seulement en 720p. Un système audio bidirectionnel est intégré pour pouvoir entendre et parler avec les personnes qui sont présentes dans la pièce, de même que la détection de mouvements. À travers l’application, vous allez pouvoir recevoir des notifications, quand par exemple un mouvement est détecté.

Pour éviter les fausses alertes et de faire vibrer votre téléphone toutes les cinq minutes, il sera possible de créer des « zones d’activité ». C’est aussi pratique si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible. Pour stocker les vidéos, cela se passe directement via l’application de votre smartphone. Le Sync Module 2 est inclus dans ce pack et va sauvegarder les vidéos enregistrées localement, et à l’aide d’une clé USB être consulté ou télécharger. Vous pourrez ainsi avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous et consulter l’historique de vidéos depuis l’application.

Il existe d’autres références disponibles sur le marché, et si vous souhaitez les découvrir : voici notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées du moment.