Dans ce pack à -30 %, la Samsung Galaxy Watch 6 devient un super deal chez Boulanger

Vous cherchez une Samsung Galaxy Watch à mettre à votre poignet ? Ça tombe bien ! En ce moment la Watch 6 se trouve dans un pack avec un chargeur duo sans fil à seulement 229 euros contre 319 euros de base.

Les packs constituent souvent une bonne affaire pour celles et ceux qui souhaitent s’équiper à moindre coût. En ce moment, Boulanger propose la Samsung Galaxy Watch 6 avec un chargeur sans fil pour moins de 230 euros. En attendant son successeur, elle est la candidate idéale si vous cherchez une montre Android accessible.

La Galaxy Watch 6, c’est quoi ?

Une montre soignée, avec un écran de très bonne qualité

Des fonctions complètes et une interface intuitive

Avec en prime un chargeur sans fil duo

Vendue à sa sortie au prix de 319 euros, la Samsung Galaxy Watch 6 (40 mm, Wi-Fi+Bluetooth) se négocie dans un pack avec un chargeur sans fil duo à seulement 229 euros sur le site Boulanger.

Une montre avec des fonctionnalités à foison

Dépourvu de la lunette rotative, la Samsung Galaxy Watch 6 opte pour des bordures plus fines pour laisser pleinement s’exprimer l’écran. Jolie à mettre à votre poignet, son écran Amoled propose une excellente luminosité qui monte jusqu’à 2000 cd/m², pour lire confortablement les informations, même en plein soleil. Sa puce Exynos W930 augmente la fluidité de 18 %, et son interface One UI Watch 5, basée sur Wear OS 4, est simple à appréhender avec de nombreuses fonctions intégrées.

Elle s’équipe de capteurs capables de mesurer la fréquence cardiaque en continu, le SpO2, votre niveau de stress, vos différentes phases de sommeil et même votre température pendant la nuit. L’accès à l’ECG et la prise de tension est malheureusement limité aux smartphones Galaxy. Le suivi de la fréquence cardiaque est convenable et les fonctions de santé très nombreuses. Côté sport, la montre reconnaît 90 activités sportives. Le suivi GPS est de son côté plutôt efficace. En revanche, côté endurance, la Watch 6 est encore limitée. Nous avons testé la version 44 mm et celle-ci a pu atteindre les deux jours d’utilisation… dans un usage modéré. Pour le modèle 40 mm, il faudra donc s’attendre à moins (un accumulateur de 300 mAh contre 425 mAh).

Quelques mots sur le Samsung Pad Duo

C’est un chargeur composé de deux plaques à induction, pour y recharger tout appareil compatible. Seuls les produits estampillés Samsung peuvent bénéficier de la Fast Charging à pleine puissance, autrement dit jusqu’à 15 W. Les autres appareils compatibles se contenteront d’une puissance de 7,5 W.

Ses petites dimensions permettent aussi de l’emmener et de l’utiliser partout où vous allez. Un voyant LED est intégré afin de suivre la progression de la recharge. La nuit, pour préserver votre confort, les voyants sont tamisés.

Pour en savoir plus sur la montre, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 6.

Pour accompagner votre smartphone Android ou votre iPhone, il existe d’autres solutions sur le marché et pour vous aider à vous y retrouver : voici les meilleures montres connectées du moment.

