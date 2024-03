Galaxy Watch 7 : Samsung aurait prévu une troisième nouveauté cette année

Selon les informations du site SamMobile, Samsung aurait prévu de lancer trois nouvelles montres Galaxy Watch 7 cette année.

En juillet prochain, Samsung devrait présenter ses nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 ainsi que sa bague connectée, la Samsung Galaxy Ring. Ce devrait être également l’occasion pour la firme coréenne de dévoiler ses nouvelles montres connectées, les Samsung Galaxy Watch 7.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées Samsung Galaxy Watch en 2024 ?

Ces dernières années, Samsung avait déjà multiplié les références avec deux modèles lancés en 2022 — les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro — comme en 2023 — les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic. Cependant, il semble que Samsung nous réserve un troisième modèle cette année, comme le rapporte le site néerlandais SamMobile.

Dans un article publié ce dimanche, le site spécialisé dans l’actualité de Samsung indique que « Samsung aura trois variantes de la Galaxy Watch 7, une de plus que d’habitude ». Si le site indique ne pas avoir le détail sur les différents noms utilisés et les différences potentielles entre chaque version, il précise néanmoins quels seront les numéros de modèle prévus pour chaque montre :

Samsung va aussi changer la nomenclature des numéros de modèle pour la Galaxy Watch 7. La première variante aura deux numéros de modèles : SM-L300 et SM-L305. La variante suivante aura les modèles SM-L310 et SM-L315, tandis que la Galaxy Watch 7 la plus haute en gamme aura droit aux numéros de modèles SM-L700 et SM-L705. Les numéros de modèles qui finissent par un chiffre 5 devraient être les versions avec connectivité mobile et eSIM.

Ces informations de Sam Mobile viennent corroborer celles du leaker coréen kro_roe qui indiquait également, mi-mars, que Samsung prévoyait trois modèles différents pour les Galaxy Watch 7. On ignore cependant quelles seront les différentes déclinaisons. Si l’on peut attendre un Galaxy Watch 7 standard et une Galaxy Watch 7 Pro, plus large et avec une meilleure autonomie, on ne sait pas encore quelle sera la troisième version. Il pourrait s’agir d’une Galaxy Watch 7 Classic, avec lunette rotative, ou d’une toute nouvelle déclinaison. Ces dernières semaines, on a ainsi appris, au début du mois, que Samsung réfléchirait à proposer à nouveau des montres à écran carré. Il pourrait ainsi s’agir d’un premier modèle doté non plus d’un cadran circulaire, mais d’un affichage rectangulaire.

Des Galaxy Watch 7 avec deux fois plus de stockage

En plus de ce troisième modèle, SamMobile indique que les Galaxy Watch 7 auraient droit à un stockage étendu. Les différentes montres du constructeur profiteraient ainsi de 32 Go de stockage, contre 16 Go jusqu’à présent. De quoi permettre aux utilisateurs de télécharger davantage d’applications sur leur montre ou d’y stocker davantage de musique.

Pour rappel, les Galaxy Watch 7 devraient être annoncées officiellement au début du mois de juillet. Les dernières rumeurs en date suggèrent une conférence Galaxy Unpacked organisée à Paris, probablement autour du 10 juillet.