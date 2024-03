Galaxy Watch 7 : Samsung aurait prévu une nouveauté de taille pour sa future montre connectée

D'après plusieurs leakers, la Galaxy Watch 7 serait déclinée non pas en deux modèles, comme les versions précédentes, mais en trois versions.

Cette année, Samsung se lancera enfin sur le marché des bagues connectées avec l’annonce de sa Samsung Galaxy Ring. Cependant, le constructeur coréen n’en oublie pas pour autant ses montres connectées et devrait également, lors de sa conférence Galaxy Unpacked de juillet, présenter ses nouvelles Galaxy Watch 7.

Jusqu’à présent, les informations avaient été plutôt ténues à propos de la gamme Galaxy Watch 7. Cependant, le site néerlandais SamMobile, spécialisé dans l’actualité de Samsung, rapporte plusieurs fuites provenant de X (anciennement Twitter). Selon les informations du leaker coréen kro_roe, la Samsung Galaxy Watch 7 serait déclinée non pas en deux versions, mais en trois.

Trois Galaxy Watch 7 au programme

Tous les ans depuis quelques années, Samsung propose deux versions de ses Galaxy Watch. En plus de la Galaxy Watch 5, le constructeur avait également lancé une Galaxy Watch 5 Pro. En plus de la Galaxy Watch 6, Samsung lançait aussi une Galaxy Watch 6 Classic. Selon kro_roe, Samsung préparerait pour cette année non seulement une Galaxy Watch 7 classique et une Galaxy Watch 7 Pro, mais également un nouveau format. On ignore par ailleurs si ce qu’il qualifie de « Galaxy Watch 7 classique » sera une version « Classic » — avec lunette rotative — ou s’il s’agira d’un modèle standard, sans lunette physique autour de l’écran.

Pour le modèle supplémentaire, on ignore encore comment il se distinguera de la version classique et du modèle « Pro », a priori plus large et avec une meilleure batterie. SamMobile suggère néanmoins qu’il pourrait s’agir d’une montre dotée cette fois d’un écran carré. Ces dernières semaines, on apprenait en effet que Samsung pourrait proposer de nouveau des toquantes dotées non plus d’un affichage circulaire, mais d’un écran carré.

Un processeur moins gourmand en énergie

Bien entendu, en plus de ces différents designs, les Galaxy Watch 7 devraient également être déclinées en plusieurs coloris, connectivités et formats, avec des modèles de grande taille et d’autres plus adaptés aux petits poignets.

SamMobile rapporte également d’autres informations partagées cette fois par le leaker TheGalox. D’après lui, la montre devrait être équipée d’un nouveau processeur, l’Exynos W940, qui succéderait donc au W930 de l’an dernier. Cette puce devrait permettre notamment un gain en efficacité énergétique de l’ordre de 50 % et des performances 30 supérieures, le tout avec un procédé de gravure en 3 nm. De quoi permettre à la montre, sur le papier, de gagner considérablement en autonomie.

On devrait en savoir plus sur les Galaxy Watch 7 lors de leur présentation officielle, aux côtés des Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6. La conférence devrait avoir lieu au début du mois de juillet, probablement le 10 juillet à Paris.