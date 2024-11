Le prix de l’Asus Zenbook 14 OLED, avec Ryzen 7 série 8000, baisse de 25 % pendant la Black Friday Week

Écran OLED bien fluide, processeur puissant, autonomie généreuse… L’Asus Zenbook 14 OLED version AMD n’est pas avare en atouts. Vous en voulez un autre ? Son prix, qui passe de 1 399,99 euros à 1 049,99 euros à la Fnac et chez Darty à l’occasion de la Black Friday Week.

Si l’Asus Zenbook 14 OLED a cette année été mis à jour avec l’intégration d’une récente puce Intel Core Ultra, sa version AMD de 2024 ne doit pas pour autant être négligée. Elle est en plus moins chère, mais pas moins intéressante, avec son écran OLED de qualité, sa configuration pointue ou encore son endurance rassurante. Pendant cette Black Friday Week, on peut trouver cet ultrabook affiché à moins de 1 100 euros.

Les points forts de l’Asus Zenbook 14 OLED

Un PC portable très léger et élégant

Une dalle OLED de 14 pouces + 120 Hz

Une puissante puce Ryzen 7 8840HS + 32 Go de RAM + SSD de 1 To

Auparavant affiché à 1 399,99 euros, l’Asus Zenbook 14 OLED est aujourd’hui proposé à 1 049,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Un ultrabook toujours aussi séduisant

Le design de l’Asus Zenbook 14 OLED n’a pas beaucoup changé au fil des ans et de ses mises à jour, mais il reste toujours aussi agréable à regarder, avec ses lignes élégantes sur le dessus de son châssis métallique. On apprécie aussi encore et toujours son poids très contenu, qui ne dépasse pas 1,2 kg ; un ultrabook que l’on peut transporter partout sans difficulté, en somme. Toutefois, il n’est pas exempt de petits défauts : sa charnière un peu molle, et donc pas très rassurante, mais c’est vraiment un détail. Les touches du clavier auraient de leur côté pu donner davantage de retour.

Le Zenbook 14 se rattrape clairement grâce à son écran : on a ici droit à une très jolie dalle OLED de 14 pouces, qui promet évidemment des noirs bien profonds et des contrastes infinis. Elle supporte par ailleurs une définition maximale de 2880 x 1800 pixels, soit un ratio 16:10, ainsi qu’un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz ; de quoi offrir une fluidité exemplaire à tout moment. La palette de couleurs affichée est de son côté très étendue puisque l’écran couvre 121,1% de l’espace DCI-P3. En revanche, côté luminosité maximale, c’est moins fou, avec 389 cd/m². Difficile de lire en plein soleil, donc.

Excellent pour le travail

L’Asus Zenbook 14 OLED est doté d’une configuration qui le rend idéal pour les tâches du quotidien et pour la productivité. Son CPU AMD Ryzen 7 8840HS, doté de 8 cœurs qui lui permettent d’effectuer pas mal de tâches simultanément, et cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 5,1 GHz), promet tout d’abord de bonnes performances sur diverses tâches gourmandes en ressources, comme le montage vidéo et la retouche photo. L’IA d’AMD est même de la partie pour optimiser l’utilisation du laptop. Le processeur est en outre épaulé par 32 Go de RAM ; autant dire que l’ultrabook ne craint pas du tout le multitâche. Ce PC portable intègre enfin une carte graphique AMD Radeon 780M, la même que l’on retrouve sur le ROG Ally Z1 Extreme, d’ailleurs.

Avec une telle configuration, un refroidissement efficace est primordial, et ici, Asus fait un sans-faute. Les ventilateurs s’activent peu et ne sont pas si terribles pour une chauffe qui ne dépasse pas les 52°C en pleine charge synthétique. Côté autonomie, l’Asus Zenbook 14 OLED tient en théorie 14 heures sur une charge. Enfin, côté connectivité, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 sont là, et concernant la connectique, celle-ci se compose d’un port USB-A 3.2 Gen 1, d’un port USB-C 3.2 Gen 2, d’un port USB-C 4.0 compatible Thunderbolt 3 à 40 Gbps, d’un port HDMI 2.1, d’un lecteur de carte microSD et d’un port jack 3,5 mm.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus Zenbook 14 OLED.

