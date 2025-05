De l’OLED enfin à un super prix avec ce TV 4K 120 Hz de 55 pouces sous Fire TV

D√©voil√© l’an dernier, le Panasonic 55Z85AEG est un TV OLED qui cumule les atouts au niveau de sa qualit√© d’image, ses performances audio et m√™me ses fonctions gaming. En ce moment, vous le trouverez √† 899,99 euros au lieu de 1 799 euros sur le site officiel de la marque.

Apr√®s avoir lev√© le voile sur ses s√©ries haut de gamme Z95A et Z93A lors du CES 2024, Panasonic ne s’est pas arr√™t√©e l√† et a annonc√© d’autres gammes taill√©es pour les cin√©philes, les Z90A et Z85A. Aujourd’hui, c’est cette derni√®re qui nous int√©resse, et plus particuli√®rement son mod√®le de 55 pouces. Pour sa qualit√© d’image assez bluffante et son OS Fire TV bien riche, d’abord, mais aussi pour son prix, qui passe sous la barre des 900 euros.

Les points essentiels du Panasonic 55Z85AEG

Une dalle OLED 4K de 55 pouces

Fire TV intégré

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120fps

Lanc√© l’an dernier √† 1 799 euros, le TV OLED Panasonic 55Z85AEG est aujourd’hui affich√© √† 899,99 euros sur le site officiel de la marque. Vous pouvez m√™me obtenir 10 % de remise suppl√©mentaire en vous inscrivant √† la newsletter.

Une dalle OLED aux multiples compatibilités

Le t√©l√©viseur Panasonic 55Z85AEG est tout d’abord un mod√®le √©l√©gant avec ses bordures tr√®s fines et son pied central suffisamment discret. Son √©cran 4K de 55 pouces a de son c√īt√© une diagonale id√©ale pour regarder des films, des s√©ries et jouer de mani√®re confortable. Surtout, cette dalle b√©n√©ficie de la technologie OLED et est donc capable d’offrir des noirs vraiment noirs, des contrastes infinis et des couleurs vibrantes. Quand vous regarderez un film, vous pourrez m√™me profiter d’une calibration pr√©cise et fid√®le aux souhaits du r√©alisateur gr√Ęce au mode Filmmaker.

Autrement, cette dalle est certes moins lumineuse que celles des s√©ries Z90A et Z93A, mais elle marque tout de m√™me des points gr√Ęce au support des formats HDR dynamiques dont le HDR10+ Adaptive et le Dolby Vision IQ. Le TV peut aussi compter sur le puissant processeur HCX Pro AI Processor MK II pour offrir une qualit√© d’image toujours optimale. C√īt√© son, on a droit √† la fonction Theater Surround Pro et √† la compatibilit√© avec le format Dolby Atmos pour profiter d’une exp√©rience sonore r√©ellement immersive.

Fire TV for the win

Le TV Panasonic 55Z85AEG embarque par ailleurs deux entr√©es HDMI 2.1 qui permettront aux joueurs de jouer en 4K@120fps, tout en b√©n√©ficiant des technologies d‚Äôoptimisation VRR, ALLM, G-Sync et FreeSync Premium. En d’autres termes, vous pourrez faire tourner des jeux sans latence, sans aucune d√©chirure d’√©cran et avec une fluidit√© exemplaire. La marque a m√™me mis√© sur une compatibilit√© Dolby Vision Gaming et la fonction True Game Mode permettant, selon elle, de tirer le meilleur des images des jeux vid√©o, quel que soit le genre de celui-ci.

Enfin, ce mod√®le tourne sous Fire TV, l’OS que l’on trouve traditionnellement dans les cl√©s HDMI sign√©es Amazon. Panasonic a en effet nou√© un partenariat avec le g√©ant am√©ricain, ce qui nous permet d’avoir acc√®s √† tout l‚Äô√©cosyst√®me de la marque, dont l‚Äôassistant Alexa, en plus d‚Äôune compatibilit√© avec AirPlay. Alexa peut d’ailleurs √™tre convoqu√©e gr√Ęce √† la t√©l√©commande pour lancer une appli, trouver un film ou m√™me contr√īler des objets connect√©s. Sachez aussi qu’il est possible d’installer des widgets Alexa personnalisables sur l’√©cran du TV.

Si vous souhaitez d√©couvrir d’autres mod√®les que nous recommandons, nous vous invitons d√®s maintenant √† consulter notre guide des meilleurs TV OLED du moment.