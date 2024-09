Les tests des iPhone 16 Pro sont là : une génération ennuyeuse

L’iPhone 16 Pro est arrivé, et avec lui son lot de nouveautés… ou presque. Si certains y voient une révolution, d’autres restent sur leur faim.

Source : The Verge

Ça y est, les premiers tests de l’iPhone 16 Pro et 16 Pro Max sont tombés, et le moins qu’on puisse dire, c’est que les avis sont mitigés. On parle d’évolutions subtiles et d’attentes déçues, le dernier-né d’Apple semble avoir du mal à convaincre pleinement.

Commençons par le plus gros éléphant dans la pièce : Apple Intelligence. Cette fonctionnalité très attendue, censée révolutionner l’expérience utilisateur grâce à l’IA, brille par son absence.

The Verge n’a pas mâché ses mots à ce sujet : « La règle absolue des critiques chez The Verge est que nous examinons toujours ce qui se trouve dans la boîte, c’est-à-dire ce que vous pouvez acheter immédiatement. Nous n’examinons jamais les produits en fonction du potentiel ou de la promesse de mises à jour logicielles à venir. » Un choix éditorial qui met en lumière le principal défaut de ce lancement : l’absence de la fonctionnalité phare annoncée par Apple. Et en France, l’arrivée d’Apple Intelligence est encore plus compliquée.

Le bouton Camera Control : une innovation en demi-teinte

L’une des nouveautés les plus visibles de l’iPhone 16 Pro est son nouveau bouton Camera Control. Mais là encore, les avis sont partagés. The Verge explique : « Le bouton lui-même est un hybride : vous pouvez l’appuyer à fond pour prendre une photo, ou l’appuyer légèrement pour déclencher un clic haptique et faire apparaître un paramètre comme le zoom ou l’exposition, que vous pouvez régler d’un simple glissement.«

Si l’idée semble séduisante sur le papier, la réalité est un peu plus complexe. « J’espérais vraiment que je me retrouverais à utiliser les commandes capacitives pour régler des éléments tels que l’exposition et la distance focale, mais il est un peu difficile de passer d’un bouton à l’autre avec de légères pressions et il est beaucoup trop facile de finir par modifier des éléments que vous n’aviez pas l’intention de modifier« , explique le journaliste de The Verge.

Source : The Verge

Engadget partage ce scepticisme : « Bien que j’apprécie la tentative de différencier le contrôle de l’appareil photo avec le capteur tactile pour plus de polyvalence, je ne suis pas encore convaincu de son utilité. ».

L’appareil photo : trop de traitement tue le traitement ?

L’appareil photo a toujours été l’un des points forts des iPhone. Mais avec le 16 Pro, Apple semble avoir poussé le bouchon un peu trop loin en termes de traitement d’image. The Verge pointe du doigt ce problème : « La mauvaise nouvelle, c’est que par défaut, l’appareil photo de l’iPhone 16 Pro est encore plus agressif que celui de l’iPhone 15 Pro pour égaliser les ombres et les hautes lumières. C’est subtil, mais c’est là : vous pouvez le voir sur des photos de base de plantes, de personnes, de scènes de rue : tout est juste un peu plus lumineux, un peu plus plat. ».

Source : The Verge

Ce traitement excessif ne passe pas inaperçu, même auprès des influenceurs. The Verge rapporte : « Je ne publierai jamais un avis aussi dévastateur qu’Alix Earle demandant à ses 7 millions d’abonnés pourquoi l’appareil photo de son iPhone 15 est nul. Si les gens qui ont créé des entreprises de contenu de plusieurs millions de dollars avec les appareils photo de leur téléphone n’aiment pas les appareils photo de leurs nouveaux téléphones, il y a quelque chose qui ne va pas. »

Performance et autonomie : des progrès, mais…

Du côté des performances, l’iPhone 16 Pro embarque la nouvelle puce A18 Pro. Mais comme le note The Verge : « Comme pour tous les iPhones, ces chiffres de performances concernent principalement la marge de manœuvre et la longévité à ce stade : mon iPhone 15 Pro ne semble pas lent et le 16 Pro ne semble pas plus rapide. ».

L’autonomie, quant à elle, semble faire débat. Si Forbes parle d’une « grande amélioration« , Engadget est plus réservé : « L’autonomie médiocre de la batterie de l’iPhone 16 Pro l’empêche de battre la concurrence, qui est plus rude que jamais cette année, en particulier celle de Google. »

Le verdict : une mise à jour trop timide ?

Comme vous pouvez le constater, l’iPhone 16 Pro semble être une mise à jour assez timide. CNBC résume bien la situation : « L’iPhone 16 Pro Max est une mise à niveau solide, mais vous constaterez probablement les plus grands changements si vous venez d’un iPhone 14 Pro Max ou d’une version antérieure. »

TechCrunch va même plus loin : « Si vous possédez un iPhone 15 Pro, ne vous inquiétez pas trop du FOMO. Le contrôle de l’appareil photo n’est pas suffisant pour justifier une mise à niveau, et votre appareil aura accès à Apple Intelligence.«

Numerama, seul média français cité, conclut : « Sans Apple Intelligence, l’iPhone 16 Pro Max manque de nouveautés en France. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de lui accorder un 8 sur 10, en espérant pouvoir remonter sa note à 9 sur 10 une fois qu’Apple clarifiera sa position. »

En fin de compte, l’iPhone 16 Pro semble être un bon smartphone, mais qui peine à justifier son statut de nouveau fleuron d’Apple. Entre fonctionnalités promises, mais absentes, innovations pas toujours convaincantes et améliorations subtiles, il laisse un goût d’inachevé.

Reste à voir si Apple Intelligence, une fois déployée, changera la donne. En attendant, les utilisateurs d’iPhone plus anciens pourraient y trouver leur compte, mais les propriétaires d’iPhone 15 Pro feraient peut-être mieux d’attendre la prochaine itération.