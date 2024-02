Ce clavier pour iPhone propose enfin de l’AZERTY

Le clavier Clicks pour iPhone propose d'ajouter un clavier physique au smartphone d'Apple. Nous avons pu essayer la version AZERTY au MWC 2024.

Quel est l’intérêt de revenir à un clavier physique sur un smartphone en 2024 ? Dès la première présentation de l’iPhone, Apple a fait le pari du clavier virtuel avec saisi prédictive. Pourtant, il faut savoir que l’écran tactile capacitif de tous nos appareils modernes n’est pas compatible avec tout le monde. Pour certains, le clavier physique ne connait pas d’alternative.

Pour ces personnes, mais aussi pour les nostalgiques de l’époque du Blackberry, il y a désormais une solution. Nous l’avions déjà aperçu au CES 2024, voici le clavier Clicks pour iPhone.

Une version AZERTY pour la France

Le problème avec un clavier physique, c’est qu’il doit être adapté à chaque région dans le monde. Comme pour un PC portable, il faut donc concevoir et produire une version spéciale pour notre AZERTY bien français. On pensait que le clavier Clicks allait rester réservé aux États-Unis, mais la bonne surprise, c’est qu’il arrive bien chez nous. Le responsable de la marque nous a avoué être très surpris de la demande très forte venant de la France et de l’Allemagne.

Sur un court essai au milieu d’un salon, le clavier Clicks n’est évidemment pas totalement convaincant. Comme tout bon clavier, c’est sans doute une question d’habitude. On fait quelques fautes de frappes, mais l’accessoire répond bien. Mon principal grief serait l’embonpoint pris par l’iPhone une fois protégé et équipé de cette coque/clavier.

Heureusement, la marque a pensé à tout, notamment la compatibilité avec la charge sans-fil, la charge filaire en passetrough et même le rétroéclairage du clavier.

Pas encore de date de sortie précise pour cette version AZERTY du clavier Clicks, mais cela semble être une question de semaine plutôt que de mois.

Pour le prix, il faudra compter au moins 150 euros, la clavier est vendu 140 dollars aux États-Unis, mais là encore, rien de précis à ce stade.

