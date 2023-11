Les smartphones Vivo X100 et X100 Pro sont impressionnants, mais leurs chances d’arriver sur le marché français sont minces

Vivo a annoncé les Vivo X100 et X100 Pro. Ces deux smartphones sont très prometteurs, surtout avec la dernière puce MediaTek et une partie photo très soignée.

Vivo a récemment dévoilé sa nouvelle série haut de gamme en Chine : le Vivo X100 et le Vivo X100 Pro, successeurs des modèles X90 et X90 Pro (8/10 sur Frandroid).

Ces deux nouveaux smartphones se distinguent par leur design, caractérisé par un élégant double anneau soleil-lune en acier inoxydable miroir. Derrière ce charabia de la conférence, il s’agit du soin apporté aux détails qui est visible dans le processus de conception ornant l’extérieur de l’anneau autour de l’appareil photo. Ils arborent également un écran légèrement incurvé, le plus fin jamais conçu dans la série X. Disponibles en quatre coloris — noir, blanc, bleu et orange — ces modèles bénéficient de la certification IP68, garantissant leur résistance à l’eau et à la poussière.

De grosses performances

Le cœur de la performance de ces appareils réside dans le nouveau SoC MediaTek Dimensity 9300. Avec ses huit cœurs, dont quatre ARM Cortex-X4 montant jusqu’à 3,25 GHz et quatre Cortex-A720 à 2,0 GHz, ce SoC promet des performances exceptionnelles. Gravé en 4 nm, il offre une augmentation de 15 % des performances en monocœur et de 40 % en multicœur par rapport à son prédécesseur, le Dimensity 9200. Pour les jeux, le GPU ARM Immortalis-G720 avec ses 12 cœurs assure 46 % de performances supplémentaires dans les jeux utilisant le ray tracing, tout en étant 40 % plus économe en énergie.

D’ailleurs, Vivo était fier de dévoiler le nouveau record sur AnTuTu V10 avec un score de 2,24 millions de points. Ce qui devrait lui permettre de prendre la première place du classement.

Il est équipé d’une batterie de 5000 mAh supportant une charge rapide de 120 Watts, permettant de recharger 50 % de la batterie en seulement 11 minutes. Le Vivo X100 Pro se démarque avec une batterie de 5400 mAh, offrant une densité énergétique accrue de 8,3 % et une puissance de charge de 100 W.

Les deux modèles sont équipés d’un écran Super Retina 8T de 6,78 pouces, légèrement incurvé, avec une définition de 2800 × 1260 pixels et une luminosité maximale de 3000 nits. Grâce à quelques technologies maison, Vivo promet que son écran à 120 Hz consomme autant qu’un mode 90 Hz classique.

Et de belles promesses en photographie

La photographie est également à l’honneur, avec des caméras signées ZEISS et certifiées pour la technologie antireflet ZEISS T.

La version standard du Vivo X100 se dote d’une caméra Zeiss avec un capteur de 50 mégapixels (grand-angle f/1,57), offrant une augmentation de 85,5 % de la quantité de lumière captée. Il y a aussi un capteur de 64 mégapixels avec un téléobjectif x3, et un module ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Le Vivo X100 Pro utilise quant à lui le capteur Sony IMX989 de 1 pouce, semblable à celui du Xiaomi 12S Ultra. Cette caméra principale est accompagnée avec deux autres caméras, dont une optique ultra grand-angle équivalente à 15 mm (f/2), et un troisième avec une optique de 100 mm (f/2,5, zoom x4,3) traité APO pour réduire les aberrations chromatiques.

Les deux modèles offrent une stabilisation optique sur les modules grand-angle et zoom. Ils se concentrent sur la qualité des optiques et la taille des photosites, plutôt que sur le nombre de mégapixels. Enfin, ces modèles fonctionnent sous Origin OS 4.0, basé sur Android 13.

Peu probable de les voir arriver en France

Présentés en Chine, leur disponibilité en France reste incertaine. Le Vivo 90 Pro était officiellement présent sur le marché français, laissant espérer une arrivée prochaine de ces nouveaux modèles. Néanmoins, la marque Oppo, du même groupe que Vivo, a arrêté ses activités en France. Ce qui nous fait craindre de passer à côté de ces nouveaux modèles.

En effet, seule la marque OnePlus, associée à Oppo, continue sa progression discrète avec son dernier modèle, l’Open, qui est en réalité une version du smartphone Oppo Find N3. Realme et Vivo semblent stagner en France. D’ailleurs, comme vous l’avez vu, Vivo, de son côté, lance officiellement de nouveaux produits en Chine sans en parler en France. Vivo, nous a confirmé, « Pour le moment aucune information sur une éventuelle disponibilité en Europe à partager. ».

Le Vivo X100 est donc disponible en Chine en quatre configurations : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 3 999 yuans (environ 513 euros), 16 Go de RAM et 256 Go à 4 299 yuans (environ 552 euros), 16 Go de RAM et 512 Go à 4 599 yuans (environ 590 euros), et la version haut de gamme avec 16 Go de RAM LPDDR5T et 1 To de stockage à 5 099 yuans (environ 655 euros). Le modèle supérieur, le Vivo X100 Pro, est également proposé en trois variantes : 12 Go de RAM et 256 Go à 4 999 yuans (environ 642 euros), 16 Go de RAM et 512 Go à 5 499 yuans (environ 706 euros), et la version premium avec 16 Go de RAM LPDDR5T et 1 To à 5 999 yuans (environ 770 euros).