Voici les 10 smartphones Android les plus puissants selon AnTuTu

Le benchmark spécialisé dans les performances AnTuTu a publié son classement des smartphones plus puissants. Sans surprise, les smartphones Gaming dominent, mais la présence de Samsung et Xiaomi est à souligner.

Comment savoir si votre smartphone est à la pointe ? Vous pouvez bien sûr lire les tests publiés sur Frandroid (et nos confrères et consœurs aussi), ou encore notre guide d’achat des meilleurs smartphones gaming. Mais le meilleur moyen de se faire sa petite idée est souvent de se lancer un petit benchmark.

L’un des plus connus sur Android est AnTuTu. Parfois remis en cause, il permet tout de même de comparer les modèles sur une échelle fixe. Son fonctionnement est simple : AnTuTu va faire effectuer des tâches au SoC du smartphone pour mesurer ses capacités et va lui donner quatre scores : CPU, GPU, Mémoire et UX. Le score final est tout simplement une addition de ces quatre résultats.

En 2023, ce qui va permettre de faire la différence est bien souvent le score GPU, les autres ne permettant pas vraiment de se démarquer.

Voici donc le classement publié par AnTuTu pour le mois d’octobre 2023 :

Alors que le Snapdragon 8 Gen 3 n’est pas encore officiellement déployé sur des modèles commercialisés, il s’agit probablement d’un des derniers classements mettant autant à l’honneur son prédécesseur, le Snapdragon 8 Gen 2. Il écrase pour ainsi dire la concurrence, puisque seuls deux smartphones intègrent le Dimensity 9200+.

Xiaomi et Samsung brillent

On remarque que les smartphones gaming trustent le podium avec un OnePlus Ace 2 Pro, un Red Magic 8 Pro+ et un ROG 7. Mais les smartphones premiums plus traditionnels ne sont pas en reste. Le Xiaomi 13 et le 13 Pro s’octroient les 4e et 5e place, suivi du Xiaomi 13T Pro en 8e place.

Le cas Samsung est aussi très intéressant : alors qu’il est désormais admis que le Galaxy S24 dans sa version européenne, passera à l’Exynos 2400 sur les modèles de base en laissant le Snapdragon 8 Gen 3 au modèle Ultra, on remarque à quel point ce choix est discutable. Ici, le Galaxy S23+, pourtant doté de seulement 8 Go de RAM, dépasse le Galaxy S23 Ultra avec 12 Go de RAM. Le Galaxy S23 est lui aussi dans le classement.

Sauf surprise, le S24 et le S24 Plus ne devraient plus pouvoir s’inviter dans ce classement l’an prochain. Dommage, car la performance reste très impressionnante pour des smartphones sortis en début de génération de la puce.