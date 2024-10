La recharge sans fil des voitures électriques devient réalité grâce à cette entreprise française

La société française Up&Charge, basée à Issy-les-Moulineaux vient de dévoiler sa nouvelle borne de chargement pour voiture électrique par induction et sans câble. Une innovation de taille, qui permet de charger une voiture électrique à la maison, à une puissance maximale de 22 kW.

Crédit : Up&Charge

La recharge reste encore un point qui dissuade de nombreux automobilistes de passer à la voiture électrique. Peur de ne pas trouver de borne ou encore de tomber sur une en panne, sans parler de la confusion autour des prises et des puissances, ce n’est pas forcément toujours évident pour les non-initiés.

Une innovation made in France

Pourtant, à l’heure actuelle, les bornes de recharge sont de plus en plus nombreuses en France et dans le reste du monde, et remplir sa batterie est en fait un jeu d’enfant. D’autant plus que les constructeurs et les équipementiers continuent de développer des solutions pour faciliter encore plus la vie des automobilistes. C’est justement le cas de la start-up française Up&Charge, qui vient de lever le voile sur sa toute dernière innovation en date, à l’occasion du Mondial de l’auto de Paris, qui se déroule en ce moment.

De quoi s’agit-il exactement ? En fait, c’est tout simple, vous allez voir. Il ne s’agit cette fois-ci pas d’une borne classique ni même d’une wallbox à installer à son domicile. Même si le dispositif présenté par l’entreprise basée à Issy-les-Moulineaux peut aussi être destinée à un usage domestique, mais pas seulement. Il s’agit en réalité d’un système de recharge par induction, comme l’explique le communiqué publié par la firme, fondée en 2021 par Gil Chicheportiche, Guy Flaquière, Emmanuel Champenois et Fred Neret.

Recharge par induction // Source : WiTricity

Cette technologie s’inspire de celle déjà utilisée pour les smartphones, notamment dans nos voitures. Mais désormais, elle est appliquée aux voitures, mais également à tout autre type de véhicules, comme les poids-lourds électriques ou encore les bus. Et le fonctionnement est particulièrement simple à comprendre. Compatible avec tous les types d’autos, de la citadine à la berline en passant par les SUV, le dispositif est composé de deux éléments fabriqués en France.

Le premier est un kit induction, qui fait la taille d’un disque vinyle, à installer directement sous le véhicule. C’est lui qui est chargé de transmettre l’énergie à la batterie. Le second est une borne, à positionner sur la place de parking. Pour utiliser le dispositif, c’est également très simple. Il suffit de garer sa voiture au-dessus de la borne, puis de régler la hauteur de cette dernière en fonction de la hauteur de l’auto. Elle s’adapte alors à deux centimètres près selon le site de l’entreprise.

Des tests grandeur nature

Ce dispositif de recharge par induction peut être installé directement à domicile, mais pas seulement. En effet, Up&Charge explique que la borne peut aussi équiper tous les lieux publics, comme les parkings d’entreprises, d’aéroports ou encore de centre commerciaux. Sans parler des aires d’autoroutes ainsi que des stations-service. D’autant plus que cette technologie prend moins de place qu’une borne classique. Deux versions sont proposées pour les voitures, une version posée sur le sol ne nécessitant pas de creuser et une autre plus discrète, car enterrée.

Les deux peuvent alors délivrer une puissance comprise entre 3,7 et 22 kW en courant alternatif. Et les avantages sont nombreux. D’abord, cette solution est plus simple à utiliser, car elle permet de se passer des câbles, ce qui représente notamment un atout pour les personnes à mobilité réduite. De plus, la perte d’énergie lors de la charge est nettement plus basse, affichée à 5 % contre 11 à 33 % sur une borne classique. Ce qui raccourci le temps de recharge et permet de perdre moins d’argent.

Source : Valeo

La technologie d’Up&Charge est compatible avec la charge bidirectionnelle V2G. Les préventes sont déjà ouvertes, à partir de 99 euros par mois, tandis que des expérimentations vont être lancées à partir du mois de novembre. Ces dernières auront lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi qu’au Ministère de l’Intérieur. Mais la firme n’est pas la seule à s’intéresser à cette innovation, puisque c’est aussi le cas de la société française Valeo, qui a dévoilé sa solution au CES de Las Vegas au mois de janvier dernier.