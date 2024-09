La manette premium, mais abordable, de Xbox baisse fortement son prix pour les French Days

La manette Xbox Elite Series 2 Core est une variante de l’Elite Series 2 classique, mais la première parvient à se démarquer grâce à un prix bien plus bas. C’est encore plus le cas pendant les French Days, puisque Amazon la propose actuellement à 93,07 euros au lieu de 129,99 euros.

La manette Xbox Elite Series 2 fait partie des meilleures manettes pour jouer sur Xbox, sa version plus abordable, l’Elite Series 2 Core est tout aussi recommandable. Elle est même moins chère que son aînée grâce à quelques concessions faites sur la fiche technique, mais rien de bien méchant. La réduction de près de 40 euros appliquée pendant les French Days la rend d’ailleurs encore plus intéressante.

Les points forts de la manette Xbox Elite Series 2 Core

Un design soigné, comme d’habitude

De nombreuses personnalisations possibles

Une compatibilité avec plusieurs plateformes

Habituellement proposée à 129,99 euros, la manette Xbox Elite Series 2 Core est désormais disponible à 93,07 euros sur Amazon avec le code promo FD10.

Une manette vraiment ergonomique et personnalisable

L’ergonomie est un critère indispensable à prendre en compte avant l’achat d’une manette de jeu. La Xbox Elite Series 2 Core remplit cette mission haut la main avec ses poignées en caoutchouc qui permettent de garder l’accessoire bien en main lors des sessions de jeu (y compris les plus nerveuses) ou encore le revêtement plus texturé des gâchettes LT/RT à impulsions, grâce auquel on peut mieux repérer ces dernières avec ses doigts. La tension des joysticks est par ailleurs réglable grâce à un petit outil livré avec la manette.

En parlant de ces boutons de commande, sachez qu’il est possible de réattribuer les fonctions de chacun d’entre eux. Pour cela, rendez-vous sur l’application Accessoires Xbox, sur laquelle on peut enregistrer jusqu’à 3 profils personnalisés sur la manette. Une application qui permet aussi d’ajuster les réglages des moteurs de vibration de la manette.

De nombreuses compatibilités

La manette Xbox Elite Series 2 Core peut être utilisée sur plusieurs plateformes. Outre les consoles Xbox One et Xbox Series S/X, bien sûr, les PC, smartphones, tablettes et box multimédia comme la Nvidia Shield TV sont aussi compatibles avec le contrôleur de Microsoft.

La principale concession qu’a dû faire la marque pour appliquer un tarif moins élevé se trouve au niveau du nombre d’accessoires fournis. En effet, ces derniers sont beaucoup moins nombreux : on ne peut par exemple pas profiter des palettes à l’arrière, de l’étui de rangement ou encore de la station de recharge. L’Elite Series 2 Core s’accompagne uniquement de l’outil permettant d’ajuster la sensibilité des joysticks ainsi que d’un câble USB-C de recharge. D’ailleurs, la manette offre 40 heures d’autonomie sur une seule charge, de quoi enchaîner plusieurs parties sans souci.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la manette Xbox Elite Series 2 classique, qui partage de nombreux points communs avec l’édition Core.

