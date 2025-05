Apple travaillerait sur une puce monstrueuse : 6x plus de cœurs que sur le M3 Ultra

Selon de nouvelles informations de Bloomberg, Apple travaillerait à la conception d’une nouvelle puce surpuissante vouée à ses Mac les plus haut de gamme, et aux usages les plus avancés. Cette dernière dénombrerait 6 fois plus de cœurs que l’actuelle puce M3 Ultra.

L’Apple Mac Studio est pour l’instant le seul produit de la marque à pouvoir embarquer la puissante puce M3 Ultra // Source : Apple

Apple a-t-il vraiment fait une croix sur le lancement ultérieur d’une puce M4 Ultra ? De nouvelles informations en provenance du média américain Bloomberg pourraient rebattre les cartes en la matière.

On apprend en effet que la firme serait actuellement en train de travailler à la conception d’une nouvelle puce très haut de gamme dénombrant *hum hum* 6 fois plus de cœurs CPU et GPU que l’actuelle puce M3 Ultra… la plus avancée actuellement proposée par le groupe.

Une puce titanesque en chantier chez Apple

Pour rappel, la puce M3 Ultra regroupe un maximum de 32 coeurs CPU (24 cœurs de performance et 8 cœurs à haute efficacité énergétique) et jusqu’à 80 coeurs GPU. Elle est pour l’instant exclusivement disponible sur le Mac Studio 2025 (en attendant une probable installation sur le futur Mac Pro), et avait suscité un certain étonnement de par sa cohabitation inhabituelle avec la nouvelle puce M4 Max dans l’offre d’Apple.

Si les informations de Blomberg sont justes, la nouvelle puce surpuissante sur laquelle Apple travaille, pourrait donc combiner un maximum de 192 coeurs CPU et 480 coeurs GPU. De quoi aboutir à un SoC colossal que l’on imagine parfaitement taillé pour le calcul lourd, l’IA et la production vidéo avancée.

Reste à savoir s’il s’agira effectivement d’une puce estampillée « M4 Ultra » ou dotée d’une nomenclature complètement différente. Difficile d’en avoir le coeur net dans l’immédiat.

Un plan de route qui se précise jusqu’à l’horizon 2027

En parallèle, des informations obtenues cette fois par AppleInsider nous renseignent un peu plus sur l’avenir des puces « M ».

Outre l’officialisation des futures puces M5, qui devrait intervenir quelque part cet automne si l’on s’en tient au calendrier habituel d’Apple, la firme aurait déjà mis en chantier deux nouvelles générations de puces.

Pour l’instant désignées par les noms de code « Komodo » et « Borneo », ces nouvelles générations correspondent vraisemblablement aux futures puces M6 et M7, attendues respectivement en 2026 et 2027.

On apprend enfin qu’un autre SoC, nom de code « Sorta », serait lui aussi dans les tuyaux, mais on en ignore encore la nature. Il pourrait s’agir d’un projet posant les jalons de la future génération M8… ou quelque chose de complètement différent. Une chose est certaine, Apple a la ferme intention de maintenir une pression maximale sur la concurrence.