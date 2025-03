Puce M4 Ultra : un défi trop grand pour Apple ?

Apple pourrait bien surprendre en renonçant potentiellement à la puce M4 Ultra. Une décision inattendue qui soulève de nombreuses questions sur la stratégie de l’entreprise et l’avenir de ses Mac haut de gamme.

Le M3 Ultra se destine avant tout aux professionnels de l’image et de l’IA // Source : Apple

La récente mise à jour du Mac Studio avec des options de puces M4 Max et M3 Ultra a suscité l’étonnement dans la communauté tech. Cette configuration inhabituelle laisse planer le doute sur l’existence future d’une puce M4 Ultra, pourtant attendue par de nombreux professionnels.

Plusieurs éléments suggèrent qu’Apple pourrait effectivement renoncer à développer cette puce haut de gamme. Tout d’abord, la technologie UltraFusion, qui permettait jusqu’à présent de fusionner deux puces Max pour créer une puce Ultra, est absente de la M4 Max selon Numerama. Cette omission rend impossible la création d’une M4 Ultra selon la méthode traditionnelle.

L’Apple M4 Ultra pourrait ne jamais voir le jour

Le développement d’une puce M4 Ultra entièrement nouvelle se heurterait à des obstacles majeurs. Selon les informations rapportées par Mark Gurman de Bloomberg, Apple serait réticent à se lancer dans cette entreprise en raison des défis de production, des coûts élevés et du volume de ventes relativement faible des ordinateurs de bureau haut de gamme comme le Mac Studio.

La création d’une puce M4 Ultra monolithique, sans recourir à la fusion de deux puces Max, impliquerait un processus de développement complexe et coûteux. Les estimations suggèrent que le coût de production d’une seule unité fonctionnelle serait prohibitif, rendant difficile la rentabilisation du projet. De plus, les ventes limitées des Mac Pro et Mac Studio ne justifieraient pas un tel investissement, malgré l’avantage technologique que cela pourrait apporter face à la concurrence.

Cette situation pourrait pousser Apple à repenser sa stratégie pour les puces haut de gamme. Une option envisagée serait de sauter une génération et de se concentrer sur le développement d’une puce M5 Ultra. Cela impliquerait que la future puce M5 Max soit équipée d’un connecteur UltraFusion, ouvrant la voie à une nouvelle itération de la technologie Ultra. En attendant, les utilisateurs professionnels devront se contenter des performances offertes par les puces M4 Max et M3 Ultra.