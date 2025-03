Pourquoi Apple n’a-t-elle pas annoncé de puce M4 Ultra pour ses nouveaux Mac ?

Au milieu de la palanquée d’annonce qu’Apple a faite en ce début du mois de mars, un semble briller par son absence : la puce M4 Ultra. La déclinaison ultra haut de gamme du dernier processeur Apple ne verra peut-être jamais le jour.

Crédit : Apple / Frandroid

Il n’est pas toujours facile de comprendre la gamme de processeurs Apple. Alors que la firme à la pomme a inauguré sa génération M4 de puces dès le milieu de l’année dernière, voilà que le M3 refait parler de lui. Le nouveau Mac Studio annoncé le 5 mars dernier se décline en effet en version M4 Max ou M3 Ultra.

L’entreprise n’a pas jugé bon d’annoncer une nouvelle puce M4 Ultra et pourrait bien ne jamais le faire, si l’on en croit les informations de Ars Technica.

Bye-Bye le M4 Ultra ?

En effet, lors du lancement du Mac Pro le média a interrogé Apple sur l’absence d’un processeur haut de gamme de dernière génération. D’après Apple, toutes les générations de puce n’ont pas vocation à se décliner dans un modèle « Ultra ». Si, jusqu’ici, les trois générations de SoC Apple Silicon ont bien eu le droit à leurs déclinaisons Ultra, le M4 Ultra pourrait donc manquer à l’appel.

C’est la première fois qu’Apple avoue sans complexe qu’un tel processeur ne verra peut-être jamais le jour. Si cela complexifie un peu la gamme Mac (le M3 Ultra est donc plus puissant que le M4 Max), l’absence probable de M4 Ultra n’est guère rassurante non plus pour les amateurs de Mac Pro. Si la firme ne lance pas de nouvelles puces, le futur Mac Pro se verra donc équipé du même processeur que le Mac Studio, et ce, pour la seconde génération consécutive de l’appareil.

Sur le papier donc, le Mac Pro se démarque de moins en moins par rapport au Mac Studio. L’absence probable de puce M4 Ultra, qui aurait pu être un facteur différenciant pour bien segmenter les gammes, risque de faire grincer des dents celles et ceux qui sont attachés à la fameuse tour Apple.

Une gamme déjà bien étoffée

En fin d’année dernière, des rumeurs faisaient pourtant état de l’existence d’une puce M4 Ultra dans les labos d’Apple. Mais à y regarder de plus près, les caractéristiques techniques de cette dernière semblent peu ou prou coller avec la M3 Ultra qu’Apple vient tout juste d’annoncer.

Pour aller plus loin

Apple M4, M4 Pro, M4 Max : voici un comparatif pour choisir la puce de votre MacBook Pro ou Mac mini

Ce n’est pas la première fois qu’Apple tire un trait sur une gamme de processeurs. Une puce M4 « Extreme » était supposément en préparation avant de disparaître des radars. Avec une gamme déjà riche d’un modèle standard, Pro, Max et parfois Ultra, les étagères à puces d’Apple sont sans doute déjà bien pleines.