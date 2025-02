À peine arrivée, déjà sur le départ ? Pourquoi la puce Apple C1 n’aurait pas vocation à subsister

Dévoilée la semaine dernière sur l’iPhone 16e, la puce 5G Apple C1 n’est autre que la première solution modem du géant de Cupertino. Une première étape, par essence transitoire.

L’Apple C1 ne serait qu’une première étape pour Apple // Source : Apple

Apple présentait la semaine dernière son nouvel iPhone 16e. À son bord, une nouveauté pour l’instant exclusive à ce modèle : l’Apple C1. Cette puce 5G n’est autre que la première solution modem développée en interne par Apple.

Si cette puce est importante, c’est surtout parce qu’elle devrait permettre au géant de Cupertino de gagner progressivement en indépendance vis-à-vis de Qualcomm, qui fournit pour l’instant l’essentiel des iPhone en puces 5G.

Selon de nouvelles informations en provenance de Mark Gurman, l’Apple C1 serait toutefois transitoire. Les futurs modems de la marque n’auraient en effet pas vocation à conserver bien longtemps la forme d’une puce indépendante, comme c’est le cas pour l’instant.

Vers une intégration directement aux SoCs ?

D’après les informations de Mark Gurman, la puce C1 resterait essentiellement présente sur l’iPhone 16e et n’aurait pas vocation à s’installer à bord d’une large variété d’appareils. Apple aurait toutefois l’intention d’aller plus loin avec la future puce C2, que l’on trouverait l’année prochaine sur « des iPhone haut de gamme »… et donc sur plus de modèles.

Cette solution serait à son tour supplantée par l’Apple C3, à l’horizon 2027, qui disposerait d’une assise technique suffisante pour égaler ou surclasser les meilleures solutions de Qualcomm (ce n’est pas le cas actuellement de la puce C1). Une fois cette étape franchie, Apple mettrait en oeuvre ce qui semble être l’étape finale de son plan de route : intégrer carrément les futures puces modem « C » aux SoC de ses iPhone, pour obtenir une solution unifiée regroupant le processeur et le dispositif 5G d’un seul tenant.

Selon le journaliste de Bloomberg, d’ordinaire bien renseigné, cette approche permettrait notamment d’aboutir à des puces à la fois plus efficaces et moins coûteuses à produire. Une étape ambitieuse que la firme ne serait toutefois pas en mesure de franchir avant au moins trois ans, estime Gurman.

Reste à savoir si l’arrivée, à l’horizon 2028, de ces SoC 5G conduira à une intégration par défaut de la connectivité cellulaire sur les produits qui la proposent pour l’instant en option. On pense notamment aux Apple Watch et aux iPad.

Cette solution serait sans nul doute avantageuse pour le consommateur, mais l’on voit quand même mal Apple se distancer aussi facilement d’une option cellulaire aujourd’hui payante… et vendue au prix fort.