Une RTX 5070 à moins de 620 euros ? Pour ses 20 ans, PcComponentes offre le meilleur du hardware à petit prix

Nouvelle coqueluche des amateurs de hardware à petit prix, PcComponentes est loin d’être un nouvel acteur sur le marché des revendeurs de matériel informatique. La preuve, l’enseigne espagnole fête cette année ses 20 ans d’existence et profite de l’occasion pour vous gâter.

Source : MidJourney pour Frandroid

Vous aimeriez vous faire un petit plaisir avec une console, un casque audio ou bien un téléviseur flambant neuf ? L’envie de mettre à jour votre configuration PC vous démange ? Qu’à cela ne tienne : jusqu’au 18 mai, PcComponentes fête son anniversaire avec pléthore d’offres, principalement des réductions, sur de nombreux produits issus de son gargantuesque catalogue.

Composants, moniteurs, smartphones, périphériques ou encore ordinateurs de tous poils : tout y passe avec des réductions pouvant aller jusqu’à 50 % en fonction des produits. Pour ne rien gâcher, PcComponentes propose aussi des ventes flashs limitées chaque jour, ainsi que des avantages, notamment pour tout ce qui touche aux modalités de livraison.

Découvrir notre sélection d’offres du 20ᵉ anniversaire de PcComponentes :

GeForce RTX 5070 : le futur du gaming à portée de main

Sortie en fin d’année dernière, la toute nouvelle génération de carte RTX, la série 50, est tout simplement ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle en matière de GPU. Il faut dire que Nvidia n’a de cesse d’améliorer sa recette pour proposer des GPU toujours plus performants et ce, que ce soit en termes de puissance ou de consommation d’énergie.

Située au milieu de la gamme, la RTX 5070 constitue actuellement l’un des meilleurs rapports performances-prix du marché. Plus puissante qu’une RTX 5060, elle est aussi bien plus abordable que ces consœurs RTX 5080 et 5090 tout en proposant des fonctionnalités similaires. La dernière version du DLSS, le Ray Tracing Integral, Reflex 2 et toute la panoplie d’avancées IA développées par Nvidia sont à l’ordre du jour pour une expérience incroyable en jeu comme hors-jeu.

GeForce RTX 5070 OC 12 Go // Source : PcComponentes

Pour son anniversaire, PcComponentes vous propose de découvrir deux très belles offres portant sur la RTX 5070. D’un côté, une GeForce RTX 5070 OC 12 Go de chez Asus à 624 euros et de l’autre, une GeForce RTX 5070 Windofrce SFF 12 Go de chez Gigabyte à 614 euros.

Et pour les plus petits budgets, sachez que vous pouvez toujours vous rabattre sur un GPU de la génération précédente. La RTX 4060 Ti EVO OC 8 Go de chez Asus passe à 437 euros, et la RTX 4060 classique de chez INNO3D à 292 euros.

Cooler Master 650W 80 Plus Bronze : donnez un coup de jeune à votre config sans vous ruiner

On a trop souvent tendance à la négliger, mais l’alimentation d’un PC est essentielle à son bon fonctionnement. Beaucoup font d’ailleurs l’erreur de vouloir mettre à jour leur configuration sans considérer l’impact d’un changement de processeur ou de GPU sur la consommation énergétique. Ce qui peut avoir des conséquences problématiques si l’alimentation n’a pas la capacité de fournir assez de courant à tous les composants installés.

Avec cette alimentation Cooler Master MWE 650 Bronze V2, vous devriez pouvoir offrir à votre machine tout le jus dont elle pourrait avoir besoin dans la mesure où elle est capable de délivrer jusqu’à 650 W en pleine puissance. Au-delà de sa puissance, cette alimentation peut compter sur une conception de qualité, qui mise sur la sécurité et le confort. Le ventilateur de 120 mm installé est aussi efficace que silencieux, et les condensateurs utilisés sont pensés pour résister aux températures élevées. Pour ne rien gâcher, cette alimentation ne consomme que très peu d’énergie une fois mise en veille avec à peine 0,5 W.

Cooler Master 650W 80 Plus Bronze // Source : PcComponentes

Dernier argument en faveur de cette alimentation Cooler Master : son prix. À moins de 50 euros, il s’agit d’un excellent rapport performances-prix qui pourra vous aider à donner un coup de fouet à votre configuration, ou bien à monter une nouvelle machine sans vous ruiner.

Logitech G502 Lightspeed : la souris gaming de référence

Pensée pour le jeu, la G502 Lightspeed de Logitech est souvent classée parmi les meilleures souris du marché. Et à raison. Légère, polyvalente, précise, confortable : elle cumule les avantages, ce qui fait d’elle un excellent choix si vous êtes actuellement à la recherche d’une nouvelle souris (ou si vous souhaitez améliorer votre setup actuel).

Sa caractéristique principale : le capteur Hero 25K qui lui permet de disposer d’une sensibilité ajustable pouvant grimper jusqu’à 25 600 DPI. Le surnom Lightspeed vient quant à lui de sa technologie sans fil qui garantit un temps de réponse d’à peine 1 ms, ce qui en fait une partenaire idéale pour tous ceux qui souhaitent se frotter aux jeux compétitifs.

Logitech G502 // Source : PcComponentes

Entièrement personnalisable, cette souris dispose de poids (2 et 4 g) qui peuvent venir s’ajouter à ses 114 g pour un confort d’utilisation optimal. Elle dispose aussi de la bagatelle de 11 boutons personnalisables pour vous accompagner dans toutes vos tâches. Cette souris sans fil de compétition est pour le moment proposée par PcComponentes à 69 euros.

20 ans au service du public : PcComponentes fête son anniversaire avec un dispositif exceptionnel

Fondé en 2005 dans un petit local de 70 m2, PcComponentes est aujourd’hui devenu l’une des références de l’e-commerce spécialisé dans le hardware et les nouvelles technologies. Une expansion assez impressionnante qui s’étale sur deux décennies, et qui démontre s’il le fallait encore l’expertise de l’enseigne dans ce domaine.

Pour célébrer cet anniversaire marquant, PcComponentes a décidé de mettre en place un dispositif exceptionnel à l’intention de ses clients, anciens comme nouveaux. Entre le 5 et le 18 mai, en vous rendant sur le site, vous pouvez ainsi découvrir des promotions sur une grande partie du catalogue, avec des réductions pouvant aller jusqu’à 50 % sur les périphériques.

Durant cette période, PcComponentes vous propose aussi des ventes flash sur une ribambelle de produits. Pour vous faciliter la vie, l’enseigne a aussi décidé de vous octroyer quelques avantages spéciaux. Sur toute la période, vous pouvez ainsi profiter :