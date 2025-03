AMD Ryzen 7 ou SSD NVMe : pour retaper son PC, c’est chez PcComponentes que se trouvent les meilleurs prix

Jusqu’au 16 mars, PcComponentes célèbre son anniversaire avec les Jours Orange. Si vous êtes à la recherche de composants pour actualiser votre PC, le retailer espagnol pratique actuellement les prix les plus bas du marché.

Quand on achète une carte graphique 700, 800 voire plus de 1000 euros, on aime bien avoir le bon processeur et le bon SSD qui vont avec… Ou en tout cas, faire avec le budget restant.

Si vous êtes à la recherche de bonnes affaires, on vous conseille fortement d’aller chiner dans le catalogue des Jours Oranges de PcComponentes, qui se tiennent jusqu’à la fin de la semaine.

Les prix sont en effet parmi les plus bas que l’on trouve sur le marché et les frais de port sont gratuits. Voici par exemple une petite sélection des meilleures offres que l’on peut encore trouver jusqu’au 16 mars :

L’AMD Ryzen 7 5800X est à seulement 171,56 euros

L’AMD Ryzen 7 9800X3D est à 605,94 euros

Le SSD NVMe Kingston NV2 1 To est à 52,70 euros

Le SSD NVMe Kingston FURY Renegade 1 To est à 77,48 euros

Lancé en 2020, le processeur AMD Ryzen 7 5800X a longtemps été considéré comme le meilleur processeur en termes de rapport performance-prix d’AMD. Cinq ans après sa sortie, c’est un processeur qui est toujours recommandable si vous avez une « veille » carte mère (Socket AM4), que vous ne voulez pas changer votre alimentation (TDP de 105 Watts) et surtout que vous n’avez pas 300 euros à mettre dans un CPU.

Car l’AMD Ryzen 7 5800X est aujourd’hui vendu au prix de 171,56 euros chez PcComponentes. Un tarif plancher idéal pour mettre à jour une machine vieillissante.

Le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D à 605,94 euros

Si toutefois vous venez d’acheter une carte graphique Nvidia ou AMD de dernière génération et que vous voulez le meilleur processeur du moment pour l’accompagner, c’est vers l’AMD Ryzen 7 9800X3D qu’il faut se tourner. Les tests sont unanimes : c’est le nouveau roi du gaming. Non seulement il bénéficie de la technologie de V-Cache d’AMD (le fameux « X3D » de son nom), mais en plus il est enfin possible de l’overclocker. En d’autres termes, il vous permettra de jouer en 4K dans de bonnes conditions, et il est en plus capable de tenir de nombreuses années.

L’AMD Ryzen 7 9800X3D était encore en rupture de stock il y a quelques semaines. Mais PcComponentes dispose encore de stocks suffisants. Comptez 605,94 euros pour profiter de la meilleure puce du moment.

Le SSD NVMe Kingston NV2 1 To à 52,70 euros

1 To de stockage pour un peu plus de 50 euros, qui dit mieux ? Certes, ce SSD NVMe de Kingston ne dispose pas de dissipateur, ce qui peut poser parfois des problèmes de performances en usage intensif. Mais pour du stockage occasionnel ou même dans le cas d’un PC monté à l’économie, c’est une pièce particulièrement intéressante : il est petit, relativement rapide et compatible avec les contrôleurs NVME Gen 4×4.

Pour une vingtaine d’euros de plus environ, vous tenez un SSD NVMe deux fois plus rapide et surtout équipé d’un dissipateur. Là encore, il s’agit d’un SSD NVMe PCIe 4.0, mais Kingston promet ici une vitesse de 7 300/7 000 Mo/s en lecture/écriture. De quoi copier de gros dossiers de photos de vacances ou de transférer son répertoire de jeux Steam sans y passer la journée.

Ce SSD Kingston FURY Renegade 1 To est disponible chez PcComponentes au tarif de 77,48 euros, avec les frais de port inclus.