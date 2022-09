AMD RDNA 3 : on connaît la date d’annonce des futures Radeon RX 7000

À quelques heures de l'annonce des prochaines cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 4000, AMD lève le voile sur la date d'annonce de ses prochaines puces graphiques (GPU) RDNA 3 qui constitueront la base des futures Radeon RX 7000.

Ça y est, c’est officiel : AMD dévoilera sa nouvelle architecture RDNA 3, le moteur des futures Radeon RX 7000, le 3 novembre prochain. Le géant américain s’est fendu d’un tweet laconique, par le biais de Scott Herkelman : « rejoignez nous le 3 novembre pour le lancement de RDNA 3 ! Plus de détails à venir« .

Il faudra donc patienter avant d’en savoir plus sur les prochaines cartes graphiques d’AMD, le principal concurrent de Nvidia. AMD a toutefois déjà abordé cette nouvelle architecture en juin 2022 à l’occasion de sa conférence avec les analystes financiers. L’occasion pour la firme de dévoiler quelques chiffres intéressants, avec par exemple une hausse des performances par watt de 50 %.

En d’autres termes, l’efficacité énergétique devrait être largement revue à la hausse, notamment grâce au passage à la gravure en 5 nm contre 7 nm actuellement. De quoi les intégrer dans des ordinateurs portables sans trop réduire leur autonomie tout en maintenant de bonnes performances.

Join us on November 3rd as we launch RDNA 3 to the world! More details to come soon! #RDNA3 #AMD pic.twitter.com/oftq1Fjrgt

— Scott Herkelman (@sherkelman) September 20, 2022