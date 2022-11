Radeon RX 7900 XT, 7900 XTX, FSR 3.0 dévoilées : AMD frappe fort

Comme prévu, AMD a levé le voile sur ses nouvelles cartes graphiques RDNA 3. Deux cartes ont été annoncées : Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 7900 XTX ainsi qu'une réponse au DLSS 3 : le FSR 3.0.

La réponse aux GeForce RTX 4000 était attendue des joueurs PC et AMD l’a donnée lors d’une conférence. La firme a dévoilé son architecture RDNA 3 en chiplet et a surtout présenté deux cartes graphiques l’utilisant : les Radeon RX 7900 XT et 7900 XTX.

AMD joue sur les failles de Nvidia

AMD a clairement bien noté les reproches faits à Nvidia au fil des derniers mois pour y répondre. Les GeForce RTX 4000 sont bloquées avec du DisplayPort 1.4 ? AMD propose du DisplayPort 2.1 complètement futurproof. De quoi supporter des écrans 8K à 165 Hz ou 4K à 480 Hz, impressionnant.

Nvidia GeForce Experience oblige à se connecter à un compte en ligne et récolte des données sur ses utilisateurs ? AMD promet que ses pilotes Adrenalin ne suivront pas cette voie.

Pour enfoncer le clou, AMD a aussi mis l’accent sur l’utilisation de ports d’alimentation PCI Express classique, plutôt que la nouvelle norme PCI Express 5.0 qui connait des difficultés sur les GeForce RTX 4000.

Les Radeon RX 7900 et 7900 XTX

AMD a présenté deux cartes graphiques utilisant sa nouvelle architecture. D’abord la Radeon RX 7900 XTX. Elle intègre la puce Navi 31 et ses 58 milliards de transistors. Fabriquée en 5 nm pour le module principal et 6 nm pour les modules mémoires, cette puce graphique promet une puissance brute de 61 TFLOPs.

Avec une consommation de « seulement » 355W, significativement moins qu’une GeForce RTX 4090, mais également moins puissante sur le papier, cette carte permet des performances en 4K en net amélioration face à la génération précédente.

La Radeon RX 7900 XT est une déclinaison moins puissante de la même carte graphique. Il faudra attendre les tests de la presse pour se faire une idée précise des performances en jeu.

Dernière nouveauté de ces cartes graphiques, l’arrivée de l’AV1 en décodage et encodage comme les GeForce RTX 4000. Ce nouveau format vidéo doit s’imposer dans les mois à venir.

Lancement en décembre à prix compétitif

Là où AMD peut faire mal, c’est sur les prix de ses cartes graphiques. Très loin des GeForce RTX 4000 lancées à près de 1400 et 2200 euros, AMD annonce des prix plus broche de la barre des 1000 euros.

La Radeon RX 7900 XT est annoncée à 899 dollars et la Radeon RX 7900 XTX sort à 999 dollars, hors taxe dans les deux cas. Il faudra compter un tarif entre 1100 euros et 1200 euros en prenant en compte la TVA et le taux de change actuel. AMD France n’a pas précisé les tarifs conseillés au moment de l’écriture de cet article.

AMD FSR 3.0 : la réponse au DLSS 3

Annonce inattendue de la soirée, AMD prépare déjà la réponse au DLSS 3. Pour rappel, cette technologie intègre des images supplémentaires générées par IA pour améliorer radicalement le framerate des jeux, notamment s’ils sont limités par le CPU.

Voici donc le FSR 3.0 ou FidelityFX Super Resolution 3 qui promet, comme le DLSS 3, de multiplier par deux le nombre d’images par seconde. Si l’annonce a eu lieu avec les cartes graphiques, le déploiement n’est pas prévu avant 2023. AMD voulait surtout dire aux joueurs « ça va arriver ».

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.