On a testé l’équivalent chinois de la conduite autonome Tesla FSD : le NGP de Xpeng nous a bluffés

Vous pensiez que Tesla était seul en conduite autonome ? C’est faux évidemment. On a testé le NGP de Xpeng, en Chine, et préparez-vous à être bluffé.

Xpeng P7+ // Source : Frandroid

On parle aussi du FSD aux Etats-Unis, la conduite autonome de Tesla, mais en Chine… beaucoup de constructeurs automobiles le font. Et même si le récent accident de Tesla a fait réagir les autorités chinoises, qui demandent de mieux encadrer cette technologie, les marques locales ont beaucoup progressé.

Ici, nous avons eu l’occasion de tester le NGP (Navigation Guided Pilot) de Xpeng sur une P7+. C’est une berline qui sera commercialisée en France dans les prochains mois, nous aurons l’occasion d’en parler plus tard.

Xpeng P7+ // Source : Frandroid

Rappelons un peu le contexte en Chine : le trafic est dense et souvent chaotique. Scooters qui zigzaguent, voitures qui forcent le passage, piétons qui traversent à l’improviste… c’est un environnement particulièrement exigeant pour un système de conduite autonome (et même un conducteur qui vient de Paris).

Pourtant, le NGP de Xpeng s’en sort avec brio. Ce système, qualifié de niveau 2.5, demande encore de garder les mains sur le volant (par sécurité et pour respecter la réglementation), mais il gère presque tout seul. On a testé un parcours varié à Shanghai.

Ce qui rend le NGP si impressionnant, c’est sa capacité à s’adapter à son environnement. Par exemple, face à un conducteur qui tente de s’insérer sans ménagement, la voiture peut klaxonner, faire un appel de phare ou même forcer un peu le passage si nécessaire. Elle imite presque le style de conduite local, tout en restant prudente. On a même vu des situations où elle hésitait (trop prudemment parfois !) avant un demi-tour, mais c’était souvent pour éviter un risque. Bref, elle a du caractère, et ça, on adore.

Un système basé sur la vision, pas sur le LiDAR

Contrairement à certains systèmes de conduite autonome qui s’appuient sur des capteurs LiDAR (les petits radars qui scannent l’environnement), le NGP de Xpeng repose uniquement sur des caméras et une IA ultra-puissante.

Xpeng P7+ // Source : Frandroid

Ce choix, similaire à celui de Tesla, permet de réduire les coûts tout en offrant de bonnes performances, malgré les tests du youtuber Mark Rober. Les caméras, surnommées “Eagle Eye” par Xpeng, sont optimisées pour voir même dans des conditions difficiles, comme la nuit ou sous une pluie battante. Avec une grosse puissance de calcul, la voiture “comprend” son environnement et prend des décisions en temps réel.

Xpeng P7+ // Source : Frandroid

Mais alors, est-ce que c’est aussi fiable qu’un système avec LiDAR ? D’après les experts, le LiDAR offre une sécurité supplémentaire dans des cas extrêmes (par exemple, distinguer un objet blanc sur fond de ciel clair). Mais pour 99 % des situations, la vision seule suffit, et Xpeng l’a bien compris. Bonus : les propriétaires de voitures Xpeng sans LiDAR peuvent même mettre à jour leur système pour bénéficier du NGP complet, moyennant un changement de puce.

Le test à Shanghai a aussi montré que le NGP tire parti de cartes haute définition (HD Maps) dans certaines zones bien connues. Ces cartes donnent à la voiture des informations supplémentaires, comme la position exacte des feux de signalisation ou des marquages au sol. Le NGP doit donc s’adapter en temps réel, et il le fait plutôt bien, même quand les lignes au sol sont temporaires ou à peine visibles. On sent qu’il réfléchit, la voiture ne va pas rouler sans se poser des questions sur son environnement. Elle s’adapte constamment.

Quelques accrocs, mais une expérience globalement fluide

Soyons honnêtes : le NGP n’est pas parfait. Lors de notre test, on a noté quelques hésitations, notamment sur des demi-tours complexes où la voiture a parfois raté la manœuvre à cause de travaux, de policiers ou de marquages ambigus.

Xpeng G9 2025 // Source : Frandroid

Dans ces cas-là, on a dû reprendre le volant (deux interventions au total sur un trajet de 40 minutes, ce qui reste très correct). Une autre fois, la voiture s’est arrêtée net face à une ligne jaune continue, incertaine à cause d’une voiture mal garée. Mais ces petits couacs sont largement compensés par la fluidité générale.

Xpeng P7+ // Source : Frandroid

Malgré tout le système NGP donne une vraie sensation de confiance. Même dans des environnements compliqués, elle a su garder sa trajectoire, éviter les scooters et respecter les priorités.

Xpeng G9 2025 // Source : Frandroid

Et puis, détail sympa : des lumières bleues sur les rétroviseurs signalent aux autres conducteurs que la voiture est en mode autonome. On approuve ce type de fonction.

Xpeng G9 // Source : Frandroid

Le NGP de Xpeng est une belle démonstration de ce que la conduite autonome peut offrir dès aujourd’hui. Il ne remplace pas encore complètement le conducteur (on est loin du niveau 5 d’autonomie totale), mais il s’en approche dangereusement.

Le NGP, un argument pour les acheteurs français ?

Non, pour l’instant, le NGP de Xpeng ne constitue pas un argument de poids pour les acheteurs en France. En raison des réglementations européennes strictes, le système est limité à un niveau 2 d’autonomie, c’est-à-dire un ensemble de fonctions comme le maintien dans la voie , le régulateur de vitesse adaptatif sur autoroute, quelques dépassements automatisés et un stationnement automatique. Soyons clairs : ces fonctionnalités, bien qu’utiles, sont déjà proposées par de nombreuses marques, de Renault à BMW en passant par Tesla. Le NGP, tel qu’on l’a vu briller en Chine avec ses capacités avancées, est bridé en France, ce qui réduit son attrait pour les acheteurs à la recherche d’une technologie révolutionnaire.

Cela dit, l’avenir pourrait changer les choses. Xpeng promet que son NGP est prêt à évoluer rapidement si la législation européenne s’assouplit pour autoriser des niveaux d’autonomie plus élevés. La marque semble avoir la technologie et l’expertise pour déployer une version plus avancée dès que le cadre légal le permettra. Cependant, je reste sceptique : les évolutions réglementaires sont souvent lentes, et il ne faut pas compter sur un bouleversement imminent. Beaucoup d’entre vous ont acheté une Tesla dès 2017 avec le même espoir… pour ensuite la revendre sans avoir jamais utilisé le FSD.

Xpeng P7+ // Source : Frandroid

En attendant, le NGP bridé offre tout de même un plus en termes de sécurité sur autoroute, avec une assistance fluide et un stationnement automatique bluffant. Ces fonctions, combinées à quelques fonctions sympas, apportent un confort appréciable, mais elles ne suffisent pas à faire du NGP un argument décisif pour choisir une Xpeng en France aujourd’hui. En tout cas, pour cet argument, et heureusement Xpeng, on en beaucoup d’autres.

