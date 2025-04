On a testé l’accessoire indispensable aux serrures connectées SwitchBot

Le Keypad Touch est un accessoire qui complète efficacement l’usage des serrures connectées SwitchBot. Il compense certains manques, comme l’absence de création de clés virtuelles à partager. L’installation et la configuration sont très simples, et à l’usage, la transparence est totale. Le lecteur d’empreintes digitales est très performant, même avec des doigts mouillés ou sales.



Proposé à 99 euros officiellement, son achat représente un surcoût non négligeable pour une serrure déjà proposée à 140 euros. De plus, pour profiter pleinement du Keypad Touch comme de la SwitchBot Lock Pro, le hub Matter de la marque est indispensable (69,99 euros). Toutefois, on reste dans une tranche de prix inférieure à celle de Nuki par exemple. Si vous comptez investir dans une SwitchBot Lock Pro, et que vous vivez dans un foyer avec des enfants, cet accessoire devient alors presque indispensable.