BYD dévoile une nouvelle voiture électrique ultra-abordable

À domicile, BYD a présenté de nombreux modèles au salon de Shanghai. Parmi les nouveautés du constructeur, on retrouve la Seal 06, une berline électrique s’annonçant particulièrement abordable, à une condition…

BYD est en passe de devenir numéro un mondial sur les véhicules électriques. Tesla était encore en tête en 2024, mais le début difficile de l’année 2025 pour l’Américain pourrait profiter au Chinois. De plus, BYD adopte une stratégie produit très, très agressive ! Au salon de Shanghai, le constructeur a présenté de nombreux modèles, au risque parfois de s’y perdre, mais avec le mérite de diversifier sa gamme.

Parmi ces nouveautés, on retrouve la BYD Seal 06, une berline électrique prometteuse, surtout par son prix abordable, en apparence plus abordable encore qu’une Dacia Spring.

Une berline abordable

Selon les informations en provenance de Chine, notamment du média chinois Gasgoo, la prochaine BYD Seal 06 utilisera la e-Platform 3.0 Evo. Cette dernière a été présentée au printemps 2024, notamment avec le BYD Sealion 07, et se distingue par son excellente modularité, permettant de s’adapter à de nombreux modèles.

Ici, elle servira de base à une berline longue de 4,72 m, large de 1,88 m, haute de 1,49 m, avec un empattement de 2,82 m.

Moins chère qu’une Dacia Spring ?

Cette BYD Seal 06 est annoncée par Carnewschina avec des moteurs de 110 kW et 160 kW, soit 150 et 217 chevaux. Le prix est attendu entre 120 000 et 150 000 yuans, soit environ 14 500 et 18 157 euros, donc moins chère qu’une Dacia Spring en France pour une voiture autrement plus grande et puissante.

En revanche, le prix en France de la BYD Seal 06, si le constructeur souhaite l’importer, sera bien plus élevé. On peut prendre pour exemple le SUV Sealion 07, vendu 189 000 yuans en Chine, soit 22 900 euros, contre 46 990 euros en France.