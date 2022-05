Votre iPhone pourra bientôt vous aider à ouvrir toutes les portes

En amont de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité organisée ce jeudi 19 mai, Apple a annoncé plusieurs fonctions à venir pour faciliter le quotidien des utilisateurs handicapés. Des innovations embarquées qui se veulent simples à utiliser, notamment pour guider les personnes malvoyantes à bon port avec désormais la détection de porte.

L’accessibilité est plus que jamais une valeur importante au sein d’Apple qui considère même cela comme « un droit humain fondamental ». Depuis plus de 35 ans, il y a même une équipe chargée de l’innovation pour les personnes en situation de handicap au sein de la firme et de concevoir les outils qui intégreront les iPhone, iPad et autres Mac ou Watch pour faciliter la vie de millions d’utilisateurs.

Construire avec les personnes en situation de handicap et pas pour eux, tel est le mantra de la marque à la pomme depuis des décennies. « On préfère que cela prenne du temps à la conception pour que les outils d’accessibilité soient prêts et faciles à utiliser pour un utilisateur à l’ouverture du produit », nous explique-t-on du côté de Cupertino. Chaque année apporte donc son lot de nouveautés au sein des produits Apple et la Journée de l’accessibilité qui se tient le 19 mai est souvent l’occasion d’introduire de nouvelles fonctions.

Guider jusque dans les derniers pas

Avant leur lancement dans les prochains mois, très probablement avec iOS 16 qui sera présenté en juin lors de la conférence des développeurs WWDC, Apple a dévoilé plusieurs fonctions qui vont faciliter le quotidien de personnes malvoyantes, malentendantes ou avec des problèmes de motricité. Des innovations qui ne seront pas réservées aux seuls utilisateurs handicapés, mais à tous les propriétaires d’appareils Apple, comme c’est souvent le cas à terme.

S’appuyant sur les capacités de ses puces A, le machine learning et son Neural Engine, Apple renforce notamment son application Loupe qui est un soutien important pour les personnes aveugles et malvoyantes en agrandissant un objet ou en décrivant une image.

Fin 2020, elle s’était dotée de la fonction Détection de personne qui permet notamment de connaître la distance vous séparant de la personne située devant vous, très utile notamment dans les files d’attente. Elle s’appuie sur la capacité du capteur LiDAR au dos des iPhone 12 Pro et 13 Pro, mais aussi des derniers iPad Pro qui en sont équipés, pour indiquer vocalement et à l’écran la distance et la direction.

L’app s’enrichira dans les prochaines semaines d’une fonction Détection de Porte. Basée sur le même principe, elle permet, en baladant son appareil devant soi, de savoir à quelle distance se situe une porte, sa couleur, sa matière, sa forme et même le type de poignée installée, permettant ainsi de savoir comment l’ouvrir.

La force de l’app Loupe est ainsi de pouvoir combiner l’ensemble de ces fonctions (détection de personne, de porte et description d’image) pour rendre plus simple le cheminement d’une personne malvoyante jusqu’à un magasin, par exemple. Elle saura alors exactement où se situe la porte d’accès, les informations écrites éventuellement, et sera guidée dans sa navigation. Elle sera également informée si la porte est ouverte ou fermée et comment procéder (même pour les portes coulissantes type baie vitrée). Apple précise qu’il sera possible de définir certaines situations et les informations à fournir par l’app.

Pour conjuguer les talents de ses applications, Apple ajoute que Plans sera également utilisable avec Loupe et proposera un retour haptique et sonore si vous utilisez VoiceOver afin d’identifier le point de départ de l’itinéraire réalisé à pied.

Comment utiliser l’application Loupe ?

Allez dans Réglages/Accessibilité/Loupe

Activez la Loupe

L’icône Loupe apparaît sur l’accueil, le plus souvent à côté de l’appareil photo

Ouvrez l’app pour vous en servir.

Un menu appareil photo simplifié apparaît. Parmi les icônes, on trouve actuellement détection de personne à droite. C’est là que la détection de porte prendra place.

Pointez l’appareil devant vous.

La roue crantée permet ensuite d’ajuster les paramètres selon ses besoins (son, voix, vibrations).

