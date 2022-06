Certaines fonctionnalités d’iOS 16 ne seront pas disponibles sur tous les iPhone

Certaines fonctionnalités d’iOS 16 ne seront pas forcément disponibles sur tous les iPhone compatibles avec cette version du système d’exploitation. Entre exclusivités pour l’iPhone 13 et prise en charge sur les iPhone avec la puce A12 Bionic ou plus récente, voici les fonctionnalités d’iOS 16 qui seront restreintes.

On connaît depuis la dernière WWDC d’Apple les iPhone compatibles avec iOS 16. La liste est assez longue et va jusqu’à l’iPhone 8 et à l’iPhone SE de deuxième génération. Cependant, toutes les fonctionnalités de la prochaine version du système d’exploitation mobile de la marque à la pomme ne seront pas disponibles sur l’ensemble de ces iPhone. On les connaît grâce au travail de 9to5Mac qui les a répertoriées.

Les fonctionnalités d’iOS 16 réservées aux iPhone avec une puce A12 Bionic ou plus récente

Live Text dans les vidéos : le fait de pouvoir sélectionner du texte dans des vidéos et de le copier, à l’instar de Google Lens ;

Actions rapides dans Live Text : la sélection en un clic des textes détectés dans les photos et les vidéos ;

Les nouvelles langues ajoutées dans Live Text : l’ukrainien, le japonais et le coréen ;

Les emojis dans les textes dictés à Siri : on peut insérer des emojis lorsqu’on envoie des messages via Siri ;

L’utilisation de Siri au sein d’applications ;

Le passage rapide de la synthèse vocale au clavier ;

L’ajout rapide de médicaments depuis l’appareil photo de l’iPhone ;

La recherche d’images dans davantage d’applications via Spotlight ;

L’amélioration de Visual Look Up qui permet d’isoler un sujet en supprimant l’arrière-plan ;

Les fonds d’écran Astronomy.

Live Caption réservé aux iPhone 11 et ultérieurs pour iOS 16

Les sous-titres générés en direct dans les conversations aident les utilisateurs sourds ou malentendants à comprendre leur interlocuteur. Une fonction qui n’est disponible qu’en anglais au Canada et aux États-Unis.

Ce qu’iOS 16 réserve aux iPhone 13

Le flou de premier plan dans les portraits ;

La qualité améliorée de l’enregistrement en mode cinématique.

On peut comprendre que certaines limitations techniques empêchent de rendre disponibles toutes les fonctionnalités d’iOS 16 à tous les iPhone. Néanmoins, Apple doit faire attention à ne pas trop restreindre les nouveautés des nouvelles versions d’iOS afin de les garder attractives. Cela pourrait décourager certains utilisateurs à effectuer la mise à jour vers iOS 16.

Mis à part ça, iOS 16 sera lancé plus tard dans l’année, vers l’automne. Pour les plus pressés, une bêta sera déployée le mois prochain. D’ailleurs, on ne connaît pas encore toutes les nouveautés d’iOS 16 et on les apprend au fur et à mesure. Dernièrement, on a découvert qu’Apple cherche à supprimer les CAPTCHAs, que l’on va pouvoir désinstaller davantage d’applications Apple ou encore que le transfert d’eSIM sera plus facile.

