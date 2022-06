iOS 16 : le transfert d’une eSIM plus facile que jamais

iOS 16 va faciliter le transfert d'une eSIM d'un iPhone à l'autre. Celui-ci s'appuiera tout simplement sur une connexion Bluetooth.

Apple a présenté les nouveautés d’iOS 16 lors de sa conférence développeur, la WWDC 2022. Parmi les ajouts un peu passés sous le radar que l’on découvre avec les premières prises en main de l’OS, il semble qu’il soit possible de transférer une eSIM par l’intermédiaire du Bluetooth entre deux iPhone compatibles, c’est-à-dire tous les iPhone à partir des modèles XS, XS Max et XR.

L’information nous provient d’un utilisateur de Twitter qui a posté à l’adresse du site MacRumors ces deux captures d’écran.

iOS 16 sur deux iPhone

Pour y parvenir, il vous faut déjà avoir installé iOS 16 sur vos deux iPhone, en sachant que la mise à jour n’est pas encore disponible pour le grand public. La bêta est prévue pour le mois de juillet tandis que la sortie officielle est fixée à l’automne (probablement en même temps que l’iPhone 14).

Si vous faites partie des chanceux·ses utilisateurs et utilisatrices de iOS 16, vous remarquerez qu’une nouveauté est apparue dans les paramètres, dans le sous-menu « configurer une eSIM ». Là, une nouvelle option vous propose de transférer votre eSIM « à un autre iPhone ».

Une fois le menu ouvert, celui-ci indique que le transfert utilise le Bluetooth. L’iPhone receveur doit être déverrouillé et à proximité avec le Bluetooth activé, cela va de soi.

Un peu de patience

Selon Mac Rumors, la fonctionnalité a été aperçue aux États-Unis et au Royaume-Uni et celle-ci n’est possible que si votre opérateur permet son utilisation. En France, le transfert d’eSIM implique bien souvent de passer par le site de l’opérateur. Si leur procédé peut être amené à changer dans les mois à venir, il y a peu de chance qu’il s’adapte immédiatement.

Précisons qu’iOS 16 intègre toujours l’option qui permet d’intégrer une eSIM grâce à un QR Code bien entendu.

