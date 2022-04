iOS 16 : un mode Concentration plus complet serait en approche

Avec iOS 16, attendu en bêta courant juin, Apple débloquerait encore plus de réglages pour son mode Concentration et nous proposerait une nouvelle révision ambitieuse du système de notifications.

À deux mois de la WWDC 2022, qui permettra à Apple de dévoiler iOS 16, on apprend de Mark Gurman que la prochaine version du système d’exploitation des iPhone profiterait « d’améliorations assez importantes dans tous les domaines, notamment une mise à jour du système de notifications ». Ces nouveautés relatives, entre autres, au mode Concentration sont corroborées par les découvertes de 9to5Mac dans la dernière bêta d’iOS 15.5, mais aussi dans le code de la bêta de macOS 12.4 (mise à disposition des développeurs il y a peu).

Pour rappel, le mode Concentration est une fonctionnalité relativement récente, introduite par Apple sur iOS 15 et macOS Monterey l’an passé. Elle permet à l’utilisateur de paramétrer à sa convenance quels types de notifications il souhaite voir apparaître à quels moments. Une nouveauté pertinente pour se focaliser sur son travail ou se ménager des moments de quiétude en cours de journée, par exemple.

Apple voudrait un mode Concentration encore plus complet

Cette année, avec iOS 16, Apple voudrait aller plus loin en permettant une gestion plus fine encore du mode Concentration. La chose passerait par des options de personnalisation incompatibles avec iOS 15 et macOS 12. C’est du moins ce que suggère un message d’avertissement contenu dans la bêta d’iOS 15.5. Destiné à l’utilisateur, il signale le cas échéant que les paramètres choisis pour le mode Concentration nécessitent une mise à jour pour être activés. Apple travaillerait donc bien à étoffer cette fonctionnalité avec iOS 16.

En parallèle, les pérégrinations de 9to5Mac sur les bêtas d’iOS 15.5 et macOS 12.4 ont permis de découvrir des indices pointant vers des nouveautés pour Apple News. Le service profiterait de nouveaux contenus avec iOS 16. Un message d’erreur préparé par Apple pour la prochaine version d’Apple News suggère enfin que certains iPhone et iPad éligibles à iOS 15 ne seront pas supportés par iOS 16.

Mark Gurman signale pour sa part que des nouveautés relatives au multi-tâche seraient prévues pour iPadOS 16, tandis que des fonctionnalités complémentaires en lien avec la santé seraient ajoutées à watchOS 9. Réponse définitive le 6 juin prochain, lors du coup d’envoi de la WWDC 2022.

