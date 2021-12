iOS 16 : la liste des iPhone qui pourraient être compatibles

Par rapport à iOS 15, Apple aurait cette fois décidé d'abandonner trois modèles d'iPhone au moment de lancer iOS 16 fin 2022. Côté iPad, quatre modèles ne seraient plus supportés non plus par la déclinaison iPadOS 16.

D’iOS 13 à iOS 15, Apple a conservé la même liste d’iPhone compatibles avec ses nouveaux systèmes d’exploitation.

Il en résulte un suivi logiciel exceptionnel pour des modèles comme l’iPhone 6s, sorti en 2015, et qui bénéficie donc de 6 années de mise à jour. Aucun constructeur n’affiche un aussi bon score. Mais ce temps béni pour les possesseurs de vieux iPhone semblerait toucher à sa fin.

Trois iPhone en moins sur iOS 16

En effet, selon le site iPhoneSoft, qui cite « un ami développeur chez Apple », la liste des iPhone compatibles avec iOS 16, qui devrait être révélé en juin lors de la WWDC 2022 et déployé à l’automne, perdrait trois modèles. Le site spécialisé s’était déjà illustré en annonçant en avance la liste des iPhone compatibles avec iOS 14, sans se tromper. S’il faut rester prudent, on peut donc penser qu’il s’agit d’une fuite plutôt sérieuse.

Les iPhone 6, iPhone 6s Plus et iPhone SE 2016 (première génération) ne seraient plus pris en charge. Les trois modèles ont en effet pour point commun d’être équipés d’une puce A9 qui n’est plus adaptée aux améliorations ajoutées par Apple. Les iPhone compatibles avec iOS 16 s’étaleraient donc des iPhone 7 et 7 Plus (qui embarquait la puce A10, premier SoC quad-core d’Apple) aux iPhone 14.

iPadOS 16 pas en reste

Du côté des iPad, on suivrait la même logique. Les modèles équipés d’une puce A8X ou A9X ne seraient plus supportés par iPadOS 16.

En clair, quatre modèles ne profiteraient pas de cette mise à jour majeure : l’iPad mini 4 (qui avait même une puce A8 comme les iPhone 6), l’iPad Air 2, l’iPad 5 et les tout premiers iPad Pro (9,7 et 12,9 pouces).

iPadOS 16 prendrait donc en charge les modèles suivants :

Et évidemment les nouveaux iPad annoncés en 2022 s’ajouteront à la liste.

