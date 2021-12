Apple va rendre « vintage » un iPhone de plus dans quelques jours

Selon MacRumors, Apple pourrait bientôt faire tomber dans un semi-oubli son iPhone 6 Plus et le basculer dans la liste de ses produits "vintage", l'antichambre de la catégorie "obsolète".

C’est une façon de lui dire un peu plus adieu. Plus mis à jour depuis iOS 13 en 2019, l’iPhone 6 Plus ne va bientôt plus pouvoir être réparé. Selon le site MacRumors, Apple devrait le faire basculer dans sa catégorie de produits vintage le 31 décembre prochain.

Être placé dans cette liste signifie que l’appareil a cessé d’être distribué par Apple depuis plus de cinq ans et moins de sept ans. C’est avant tout indicatif pour les garanties légales et les pièces de rechange. Les Apple Store et les réparateurs agréés proposent ainsi des réparations sur les produits les plus anciens jusqu’à sept ans, tant que les pièces sont disponibles. Devenir « vintage » positionne ainsi l’iPhone 6 Plus dans une catégorie de fin de vie avant de devenir « obsolète » et donc de tirer un trait sur la moindre chance de réparation.

L’iPhone 6 est en sursis

Lancés en septembre 2014, les iPhone 6 et 6 Plus inauguraient une nouvelle ère pour Apple avec un changement de design plus rond et surtout l’arrivée d’écrans plus grands dont un très grand modèle pour la première fois (4,7 et 5,5 pouces à l’époque). De plus, les deux iPhone apportaient avec eux une photo améliorée (un seul capteur pourtant encore à l’époque) et le paiement sans contact Apple Pay. Un succès retentissant qui faisait suite au carton de l’iPhone 5s.

Apple a stoppé la commercialisation de l’iPhone 6 Plus en 2016 et celui-ci aurait donc atteint l’âge de devenir vintage, aux côtés des iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 et iPhone 5c. Une liste dans laquelle le très populaire iPhone 5s, et longtemps modèle le plus vendu, ne figure pas encore. L’iPhone 6 ne devrait, lui, pas encore y apparaître. Fort de son succès, la firme de Cupertino a continué longtemps à le chouchouter, il pouvait encore être trouvé chez des revendeurs partenaires jusqu’en 2018. Ses jours sont sans doute comptés, mais ce sera plutôt pour 2022.

