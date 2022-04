Les prémices d’iOS 16 évoqueraient le casque de réalité virtuelle d’Apple

Selon Mark Gurman, la prochaine version d’iOS évoquerait déjà de multiples interactions avec un casque de réalité virtuelle signé Apple. Réponse en juin prochain avec la présentation d’iOS 16 lors de la WWDC.

Apple va-t-il basculer dans un monde parallèle le 6 juin prochain, lors de la conférence d’ouverture de la WWDC, son rendez-vous annuel destiné aux développeurs ? L’événement se tiendra encore en grande partie en ligne (à part pour quelques bienheureux qui pourront suivre la conférence sur place), mais le programme ne devrait pas changer : présentation des prochains systèmes d’exploitation des différents appareils, possiblement de nouveaux produits et un œil sur l’avenir.

Pour aller plus loin

Le casque de réalité virtuelle d’Apple mettrait le turbo sur le gaming et les appels

Et cet avenir qu’on attend impatiemment pourrait prendre des allures de réalité virtuelle. Cela fait des années qu’on sait la firme plancher fermement sur le projet, sous la forme d’un casque ou de lunette, en réalité virtuelle ou augmentée. Un système d’exploitation surnommé rOS ou realityOS a même été murmuré. Alors, comme on dirait, « y a plus qu’à ».

Des références dans iOS 16 et un propre OS dans les cartons

Alors, pourquoi ne pas voir ce fameux produit dévoilé dès la WWDC ? C’est une possibilité que nous n’écartons pas, à la simple lecture déjà du carton d’invitation. On peut se laisser à penser qu’Apple a déjà teasé sa présentation avec son fond sombre et son logo Swift dans un rond qui pourrait rappeler des lentilles de réalité augmentée.

Et pour venir appuyer notre divination, Mark Gurman y est allé de ses petites indiscrétions. Dans sa dernière newsletter Power On, le journaliste de Bloomberg, spécialiste d’Apple, indique qu’il a eu écho de références au casque et à ses interactions avec l’iPhone de la part de personnes travaillant sur une version bêta au nom de code Sydney et qui ne serait rien d’autre qu’iOS 16.

Cet OS doit être dévoilé en toute logique lors de la WWDC, aux côtés des prochaines moutures iPadOS, tvOS, macOS ou encore watchOS. Cela ne signifie nullement que le casque y sera présenté conjointement et prêt à l’emploi. Mais Apple pourrait en esquisser les contours afin de susciter l’intérêt des développeurs prêts à concevoir les futures applications embarquées.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.