Le OnePlus 13R change de code visuel et de prix

Nouvelle génération de R chez OnePlus. Voici le OnePlus 13R, un appareil qui change d’apparence, gonfle ses muscles et son prix.

OnePlus 13R // Source : OnePlus

En parallèle de son OnePlus 13, le constructeur chinois dévoile aussi le OnePlus 13R. Peu d’informations étaient encore disponibles sur ce modèle jusqu’alors.

Longtemps on pensait qu’il s’agissait d’un changement de nom du OnePlus Ace 5 récemment présenté en Chine, mais on se trompait lourdement.

D’apparence, ils sont similaires, et ils sont tous deux propulsés par un Snapdragon 8 Gen 3, mais le rapprochement s’arrête là.

Design

Le OnePlus 13R est le premier téléphone OnePlus à utiliser un Gorilla Glass 7i, une évolution de la première génération de Gorilla Glass Victus, anciennement utilisé sur les haut de gamme. Son cadre est en aluminium

Il est disponible en deux coloris : Astral Trail, un argent élégant évoquant les corps célestes, et Nebula Noir, un noir profond inspiré du ciel nocturne.

OnePlus 13R // Source : OnePlus

Ses mensurations sont peu ou prou les mêmes que sur le OnePlus 12R. On gagne un poil en largeur, mais on perd un peu en hauteur et en épaisseur. Poids similaire : 206 grammes.

En revanche, physiquement, c’est la révolution. Écran, dos, bords, tout est plat. On a l’impression d’avoir un iPhone 16 Plus entre les main. À l’arrière, le module photo se détache aussi du bord, comme sur le OnePlus 13. Cela lui confère plus de légèreté et une finition épurée.

Écran

L’écran de 6,78 pouces affiche une résolution de 1,5K (2780 x 1264 pixels) et intègre une caméra selfie de 16 mégapixels. Il est certifié TÜV Rheinland Eye Care 4.0 pour le confort des yeux et dispose de la technologie RadiantView qui ajuste dynamiquement la luminosité en fonction de l’éclairage ambiant.

Il dispose d’un rafraîchissement dynamique de 120 Hz, incrémentable de 1 à 120 (LTPO).

OnePlus 13R // Source : OnePlus

Performances

Le OnePlus 13R est équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 3, une puce haut de gamme de 2024 qui offre des performances encore tout à fait actuelles. Il est associé à 12 Go de RAM LPDDR5X et à 256 Go de stockage UFS 4.0 chez nous.

Le OnePlus 13R est le premier smartphone à proposer le OnePlus CPU Scheduler. Ce service vient optimiser les performances dans les jeux tels que BGMI et Genshin Impact en leur allouant un surplus de puissance via un traitement au niveau de la puce.

OnePlus 13R // Source : OnePlus

Logiciel

Le OnePlus 13R fonctionne sous OxygenOS 15, basé sur Android 15. Il bénéficie de quatre ans de mises à jour majeures et six ans de mises à jour de sécurité. Une belle progression par rapport à son prédécesseur.

OxygenOS est une interface complète et simple à utiliser. Elle s’enrichit de quelques fonctions cette année avec une optimisation de l’espace qu’elle occupe, notamment. On y trouve aussi des fonctions d’intelligence artificielles, mais toutes ne sont pas encore disponibles en français.

Appareil photo

Le OnePlus 13R dispose d’une configuration à trois objectifs à l’arrière.

Le capteur principal est le dernier modèle de Sony, le LYT-700, qui offre une meilleure capture de la lumière par rapport à l’IMX-890 du OnePlus 12R.

Le deuxième objectif est un ultra grand-angle de 8 Mpx, le même qu’installé sur le OnePlus 12R.

OnePlus 13R // Source : OnePlus

Et en troisième position, OnePlus nous épargne le macro pour un capteur de 50 mégapixels (S5KJN5) associé à un téléobjectif avec un zoom optique 2x. Le OnePlus 13R utilise des algorithmes pour des prises de vue nettes même avec un zoom supérieur à 4x.

Un nouvel algorithme de double exposition permet à l’appareil photo de fonctionner simultanément en deux modes : un mode à exposition courte pour capturer des contours nets et un mode à exposition longue pour des détails de lumière et de couleur supplémentaires.

Batterie

Le OnePlus 13R est doté d’une batterie de 6000 mAh. Selon OnePlus, elle permet « de regarder une saison entière d’une série en streaming sur une seule charge ». La technologie de charge rapide OnePlus permet de recharger la batterie de 1 à 100 % en seulement 52 minutes via la charge 80 Watts. Le bloc secteur n’est pas fourni.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 13R est disponible dès aujourd’hui en précommande. Les livraisons débuteront le 14 janvier.

Une seule configuration est disponible chez nous avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Son prix : 769 euros.

La note s’alourdit par rapport à la génération de 2024. C’est 70 euros qu’il faut ajouter en sus.