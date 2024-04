Apple TV+ pourrait diffuser un tournoi majeur de la FIFA dès 2025

Apple et la FIFA seraient proches d'avoir trouvé un accord qui permettrait à la firme de diffuser une compétition majeure de football sur sa plateforme Apple TV+. En l'occurrence, la Coupe du monde des clubs 2025 pourrait être le tournoi en question.

D’après le New York Times, la FIFA et Apple seraient à deux doigts de signer un accord qui permettrait la retransmission d’une compétition de football directement sur la plateforme de streaming Apple TV+. En l’occurrence, la FIFA céderait à Apple les droits de diffusion mondiaux pour ce qui pourrait bien être la Coupe du monde des clubs 2025. La firme serait alors en mesure de diffuser le tournoi, et ce pendant toute sa durée : un mois.

D’après Reuters, ce contrat pourrait être définitivement signé dès cette fin avril. On apprend par ailleurs qu’Apple aurait ardemment négocié les termes financiers de cet accord, parvenant à obtenir ces droits de diffusion pour 1 milliard de dollars… en lieu et place des 4 milliards initialement réclamés par la FIFA selon plusieurs sources.

Apple cherche à développer l’offre sportive d’Apple TV+

Pour contexte, ce n’est pas la première fois qu’Apple s’intéresse de près à des droits de diffusion pour une compétition de football. On découvrait par exemple en fin d’année dernière qu’Apple TV+ pourrait s’accaparer (au moins en partie) les droits sur la Ligue 1 en France. Au travers de cette manoeuvre, Apple espère bien sûr attirer plus d’abonnés sur son service de SVoD, en cherchant à séduire toujours un peu plus les amateurs de sport, comme le fait Amazon Prime Video depuis de longs mois déjà.

Contacté par Reuters, Apple n’a pas souhaité donner de commentaires au sujet du potentiel accord trouvé avec la FIFA. La FIFA, quant à elle, s’est contenté de rappeler qu’en « règle générale », elle ne « ne confirme ni n’infirme les discussions commerciales ».

Si un contrat entre Apple et la FIFA est bien signé pour la diffusion de la Coupe du monde des clubs 2025, il s’agirait quoi qu’il en soit de la première fois que la FIFA accepte un contrat mondial unique. Pour rappel, l’évènement doit se tenir entre les 15 juin et 13 juillet 2025.