Apple Watch Series 9 et Pixel 7 Pro : plus que quelques heures pour les obtenir à prix mini sur AliExpress

Les 14 ans d’AliExpress touchent à leur fin. Il ne reste plus que quelques heures pour dénicher les derniers bons plans. C'est donc le moment ou jamais d'obtenir jusqu’à 68 % de remises sur des références tech comme l’Apple Watch Series 9 ou le Pixel 7 Pro.

Profiter des dernières nouveautés lancées par les grands constructeurs de la tech coûte souvent cher. Mais certains sites d’e-commerce vous permettent parfois de vous offrir du premium à prix préférentiel.

Les 14 ans d’AliExpress font partie de ces moments forts à ne surtout pas manquer. La plateforme affiche jusqu’au 27 mars à 23h59 une pluie de promotions. Nous avons débusqué pour vous quelques pépites. Les voici :

Une série de codes promo pour faire de belles économies

À l’occasion des 14 ans d’AliExpress, qui ont débuté le 18 mars dernier, certains marchands affichent des remises immédiates plus ou moins importantes sur une sélection de produits.

En marge de ces offres spécifiques, la plateforme d’e-commerce propose des codes promo complémentaires, valables jusqu’au 27 mars à 23h59 sur l’ensemble du site et de votre panier :

2 euros de remise dès 9 euros d’achat avec le code promo AAFR02 ;

; 4 euros de remise dès 29 euros d’achat avec le code promo AAFR04 ;

; 5 euros de remise dès 39 euros d’achat avec le code promo AAFR05 ;

; 8 euros de remise dès 69 euros d’achat avec le code promo AAFR08 ;

; 10 euros de remise dès 79 euros d’achat avec le code promo AAFR10 ;

; 12 euros de remise dès 99 euros d’achat avec le code promo AAFR12 ;

; 20 euros de remise dès 159 euros d’achat avec le code promo AAFR20 ;

; 40 euros de remise dès 299 euros d’achat avec le code promo AAFR40 ;

; 80 euros de remise dès 499 euros d’achat avec le code promo AAFR80 ;

120 euros de remise dès 599 euros d’achat avec le code promo AAFR120.

Pour profiter de ces remises exceptionnelles, veillez à bien indiquer le code promo correspondant au montant de votre panier avant de valider votre commande. Vous ne pouvez toutefois utiliser qu’un seul d’entre eux, car ils ne sont pas cumulables.

Pixel 7 Pro : un puissant smartphone pour les amoureux de la photo

Lancé en octobre 2022 par la firme de Mountain View, le Pixel 7 Pro se place aujourd’hui encore comme l’un des meilleurs photophones du marché. Propulsé par la puce Tensor G2 de Google et par 12 Go de mémoire vive, ce modèle ne manque pas de puissance et la met brillamment au service de la photo.

Sur ce volet, le Pixel 7 Pro a d’ailleurs obtenu l’excellente note de 9/10 lors du test réalisé par Frandroid. Un bilan qui s’explique avant tout par sa polyvalence, le bloc photo comprenant :

un premier capteur de 50 mégapixels ;

un second de 12 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle ;

un troisième de 48 mégapixels adossé à un téléobjectif zoomant x5 en optique et jusqu’à x30 en numérique ;

un double stabilisateur optique d’image pour apporter de la netteté en toutes circonstances.

L’ensemble est capable de filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde. Mais la véritable force du Pixel 7 Pro réside dans le traitement de l’image de Google, considéré comme l’un des plus aboutis du marché. C’est grâce à lui que vos clichés sont automatiquement sublimés, plus réalistes, plus lumineux, plus intenses, mais aussi que vous pouvez les retoucher en un tournemain.

Le reste de la fiche technique est tout aussi premium. Son magnifique écran AMOLED QHD+ et 120 Hz de 6,7 pouces offre un réel confort à l’usage, que ce soit pour lire, jouer ou regarder des vidéos. De plus, sa large autonomie vous permet d’utiliser votre smartphone sereinement tout au long de la journée sans craindre de vous retrouver à court de batterie.

À l'occasion de son 14ᵉ anniversaire et jusqu'au 27 mars, AliExpress affiche cet incontournable à seulement 422 euros au lieu de 749 euros

Apple Watch Series 9 : la dernière montre connectée d’Apple aussi en réduction

Les produits Apple sont rarement en promotion, surtout lorsqu’il s’agit de nouveautés. Les -30 % sur l’Apple Watch Series 9 actuellement proposés par AliExpress sont donc particulièrement exceptionnels. Voilà une bonne occasion de s’offrir la qualité et le savoir-faire de la firme de Cupertino.

Ainsi, pour 315 euros au lieu de 449 euros en saisissant bien le code promo AAFR40, vous pouvez accéder à la dernière génération de montre connectée d’Apple, équipée de la puissante puce S9. Depuis son lumineux écran OLED à affichage permanent, vous pouvez suivre de près votre santé et votre niveau d’activité physique tout au long de la journée.

L’un des principaux avantages de s’en remettre à un produit de la marque à la pomme n’est-il pas de profiter des technologies les plus innovantes ? ECG, analyse de la fréquence cardiaque avec alerte en cas de dépassement de seuils, du taux d’oxygénation du sang, prise de la température corporelle, suivi avancé du sommeil, vos principales constantes sont accessibles directement depuis votre poignet.

Les plus sportifs peuvent quant à eux suivre l’évolution de leurs performances au fil des entraînements et même obtenir des conseils avisés et des exercices types depuis leur montre connectée. Running, HIIT, yoga, ou encore natation, l’Apple Watch Series 9 prend en charge la plupart des activités sportives.

Et pour tous ces moments où vous êtes occupé, que vous avez les mains chargées ou que vous êtes en pleine session de sport, les commandes vocales et gestuelles de la smartwatch s’avèrent des plus appréciables.

Redmi Note 13 Pro+ 5G : un monumental capteur de 200 mégapixels pour moins de 300 euros

Prix mini ne rime pas nécessairement avec grands compromis. La preuve en est avec le Redmi Note 13 Pro+ 5 G. Officialisé en janvier dernier à 470 euros et accessible pendant encore 2 jours sur AliExpress à 279 euros avec le code promo AAFR40, ce smartphone regorge de belles surprises.

Tout d’abord, c’est le premier de la série Redmi Note à bénéficier d’un écran incurvé, qui plus est de qualité, puisqu’il s’agit d’un panneau AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces affichant à une définition de 1,5 K. Un atout de taille pour les amoureux de SVoD, d’autant que ce modèle embarque aussi un double haut-parleur certifié Dolby Atmos.

Mais c’est surtout sur la partie photo que le Redmi Note 13 Pro+ 5G se distingue. Xiaomi l’a doté d’un énorme capteur de 200 mégapixels avec stabilisation optique d’image, auquel s’ajoutent deux capteurs de 8 et 2 mégapixels pour les photos à ultra grand-angle et la macro.

Enfin, ce smartphone est alimenté par une puce MediaTek Dimensity 7200-Ultra couplée à 8 Go de RAM et profite d’une large batterie de 5 000 mAh supportant la charge rapide 120 W. Autant d’arguments qui font de cette offre spéciale anniversaire l’une des immanquables du moment.

Écouteurs sans fil Nothing Ear (stick) : l’une des plus fortes remises de ces promos anniversaire

La marque Nothing est particulièrement reconnaissable par le design de ses produits tout en transparence. Un subtil mélange de discrétion et d’originalité, qui se retrouve jusque dans les Ear (stick), les écouteurs sans-fil de la firme anglaise.

Mais au-delà de leur conception atypique, ces écouteurs Bluetooth intra-auriculaires présentent l’intérêt d’être aussi légers (4,4 g par oreillette) que confortables et isolants grâce à la réduction de bruit active intégrée. De quoi les porter sans gêne tout au long de la journée. C’est d’autant plus appréciable que les Nothing Ear (stick) profitent d’une large autonomie de 7 heures, pouvant atteindre jusqu’à 29 heures avec le boîtier de charge fourni.

Pour les 14 ans d'AliExpress et jusqu'au 27 mars à 23h59, vous pouvez les obtenir pour à peine 34 euros avec le code promo AAFR04 au lieu de 119 euros.

Xiaomi Redmi Pad SE : une grande tablette pour le multimédia et la productivité

La toute dernière tablette tactile de Xiaomi lancée en août dernier, la Redmi Pad SE, devient plus abordable que jamais sur AliExpress. Jusqu'au 27 mars, ce modèle tombe en effet au prix plancher de 139 euros avec le code promo AAFR12 dans sa version 8/256 Go, soit une belle remise de 30 %.

Pour un tarif aussi contenu, le site d’e-commerce vous permet d’accéder à une tablette polyvalente et très confortable à l’usage. Pour lire, regarder des vidéos ou encore appeler ses proches en visio avec sa webcam de 5 mégapixels, la Redmi Pad SE s’avère être des plus agréable. Celle-ci embarque en effet un large écran FHD+ et 90 Hz de 11 pouces, certifié TÜV Rheinland pour sa faible émission de lumière bleue et son niveau de scintillement réduit. Côté son, la marque a également mis le paquet avec un quadruple haut-parleur compatible Dolby Atmos. Immersion garantie.

Mais Xiaomi a aussi pensé à la productivité et a doté sa Redmi Pad SE d’une puce Qualcomm Snapdragon 680, ainsi que de 4 Go de mémoire vive, afin que la tablette puisse gérer le multitâche sans le moindre ralentissement. Autant d’atouts auxquels s’ajoute une belle autonomie de 14 heures en moyenne.

À la maison comme en déplacement, cette tablette pourra donc vous accompagner toute la journée à travers vos diverses activités, surtout qu’elle ne pèse que 478 grammes.